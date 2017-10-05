Ух... 22-летняя модель надела провокационный наряд без нижнего белья (ФОТО)

На отдыхе в Испании Деми примерила провокационный наряд. 22-летняя модель подчеркнула все достоинства своей сексуальной фигуры.

Красотка похвасталась пышными формами. На Ибице Роуз была замечена в черном платье со смелым декольте и вырезами по бокам. Деми отказалась от нижнего белья.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!