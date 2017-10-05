Жена Марата Башарова раскрыла правду о побоях в семье

Не так давно в СМИ появились слухи о том, что 43-летний Марат Башаров поднял руку на 31-летнюю Елизавету Шевыркову, которая стала его женой в начале сентября этого года.
На днях супруга актера решила прокомментировать слухи, которые быстро распространились в прессе.
В начале сентября Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально стали мужем и женой. После этого влюбленные отправились в свадебное путешествие в Доминиканскую Республику.
Поговаривают, что сразу по приезде актер и его супруга крупно поссорились, после чего артист, которого в прошлом не раз обвиняли в домашнем насилии, ударил жену.
Та, по информации журналистов, терпеть рукоприкладство не стала и сообщила о произошедшем своему брату Федору, который приехал и по-мужски разобрался с Маратом.
В ответ на расспросы коллег в театре, обеспокоенных его внешним видом, актер отвечал: «Подрался с женой». Журналисты портала StarHit решили разузнать, что случилось между Башаровым и Шевырковой на самом деле, и поговорили с Елизаветой.
«Это неправда! Это была обычная шутка, из которой раздули и пустили слухи», — заявила супруга актера, опровергнув слухи о побоях.
Шевыркова уверяет, что Башаров никогда не станет причинять ей боль. Более того, Елизавета призналась, что возмущена появлением подобной информации в СМИ.