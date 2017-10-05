Нюша обнародовала страстное видео с мужем из личного архива

«Когда можно понимать друг друга без слов», – поделилась звезда.

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Aug 22, 2017 at 11:28pm PDT

Поклонники Нюши пришли в восторг от ее публикации. По мнению многих, певица и Игорь Сивов замечательно смотрятся вместе. Фанаты знаменитости пожелали ей долгих лет совместной жизни с супругом. «Молодцы», «Мы смотрели этот танец с открытым ртом», «Счастья вам», «Нюша, у тебя самый искренний спутник», «Так приятно смотреть», «Пластично», «Какие вы милые», «Круто», «Элегантная пара», – комментировали пользователи социальных сетей.

Кстати, не так давно Нюша продемонстрировала кадр, сделанный во время путешествия с мужем. Игорь Сивов увез жену в Венецию. Избранник знаменитости подарил ей незабываемую поездку в другую страну. Артистка получила множество ярких эмоций, наслаждаясь отдыхом с любимым человеком. Находясь за границей, Нюша с огромным удовольствием покаталась на гондоле.

«Привыкаю к необычному транспорту. Венеция – уникальный город в плане передвижения... Нет пробок и проблем с парковками. К слову, есть с чем сравнить. В моей любимой Москве ситуация с пробками и парковками поменялась кардинально за последние годы и, я считаю, в лучшую сторону», – рассказала знаменитость.