Внимание, супер-розыгрыш: выиграй одно из двух ассорти от Sushi Guru!

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Sushi Guru

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Также Sushi Guru готов порадовать вас одним из двух вкуснейших ассорти! Ассорти №103 или №104 может стать вашим буквально за несколько кликов! Да-да, вы все поняли верно, мы вновь наградим двух счастливчиков!

Призы победителям совершенно бесплатно доставят в любую точку Таллинна.

В ассорти №103 входят маки Montreal, Dominicana и Verona:

В ассорти №104 входят маки Philadelphia, Bali и Goa:

Ассорти №104. Sushi Guru

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Внимание! 12 октября мы определим двух победителей, один из которых получит ассорти №103, а другой – ассорти №104. Ждите результатов конкурса!

Соблюдение всех условий игры внимательно проверяется сотрудниками портала Limon.ee. Удачи в розыгрыше!