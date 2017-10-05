Знаки Зодиака, которых очень сложно любить! Вы тоже в этом списке?

Дева

Дева — наиболее самодостаточный из всех знаков Зодиака. Она подходит к большинству отношений с аналитической, почти управленческой позиции. Дева автоматически держит большинство людей на расстоянии вытянутой руки, пока не убедится, что им можно доверять. Она – не самая легкая личность в любви. Для того, чтобы Дева полюбила кого-то, она должна ослабить свою защиту и открыться, что ей не свойственно. Как только она это сделает, она покажет свою удивительную сторону.

Скорпион

Скорпион — королева/король, который не знает, чего хочет. Он то холоден, то обжигающе горяч, поэтому его трудно просчитать. Скорпион может невероятно истощать, именно поэтому он так быстро выходит из отношений. Пока Скорпион не созреет эмоционально, он не будет готов к реальным отношениям.

Стрелец

Стрелец — энергичный, импульсивный и свободолюбивый знак Зодиака. В некотором смысле это делает его интересным партнером, с которым никогда не будет скучно. Но, с другой стороны, он практически никогда не останавливается на ком-то или чем-то одном. Он в постоянном движении, в поисках новых приключений и адреналина. Ему сложно оставаться на одном месте ужасны в том, чтобы оставаться неподвижными, просто существовать. И это не очень благоприятствует отношениям. Стрелец почувствует, что нашел свою вторую половинку лишь, когда она сумеет поспевать за ним.

Водолей

Водолей — скрытная личность. Он не склонен открываться и впускать людей в свой мир. Усложняет любовь к Водолею и тот факт, что он всегда держит дистанцию ​​между собой и большинством людей. Водолею нужен человек, которому он действительно может доверять и чувствовать себя комфортно, будучи уязвимым, чтобы влюбиться и полюбить.

Козерог

Козерог — практичный трудоголик. И, хотя из них выходят надежные и ответственные сотрудники, это также означает, что они подходят ко всем отношениям как к бизнес-проекту. Ни один партнер не хочет ощущать, что его рассматривают под микроскопом, взвешивая все его плюсы и минусы. Козерогу нужно научиться доверять своему сердцу так же, как и голове, чтобы найти настоящую, надежную любовь.

Близнецы

Близнецы нерешительны и чрезмерно эмоциональны. Хотя, в определенной степени, это может сделать общение с ними утомительным, но это также означает, что они любят всем своим сердцем и верят в то, что чувствуют. Когда Близнецы любят, они все вникают. Они отдают всех себя своим партнерам. Подобная любовь и привязанность может пугать, но этот уровень уязвимости доступен не каждому.

Лев

Нет знака, столь динамичного и увлекательного, как Лев. Лев невероятно независим и уверен в себе. Поэтому важно, чтобы партнер Льва понял, что он в вас не нуждается. Он так манит к себе, что им невозможно не увлечься. Лев – яркая и искрометная звезда вечера, неудивительно, почему все любят его.