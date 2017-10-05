Керсти Кальюлайд оправдалась за свой сельский внешний вид (ФОТО)

«1 октября в 18:45 на пароме, следовавшем по маршруту Куйвасту-Виртсу, видел главу Эстонской Республики вблизи. На ней был пуховик цвета черешни… Неужели пресс-сообщение о том, что президент Эстонии ушла в осенний отпуск, затерялось среди других новостей? По-другому никак не могу объяснить то, что президент шагает мне навстречу на пароме как ориссаарский грибник.

Если бы я был на пароме с каким-нибудь иностранным гостем, я даже и не заикнулся бы о том, что, мол, смотри – это президент Эстонии. Я не говорю о зарплате, представительских и других расходах. Выбери, кем ты хочешь быть! Простой эстонской девочкой-подростком? Здорово! Будь ей, но только стильной в любой ситуации и до конца. Я тоже плачу тебе зарплату, и я хочу смело говорить, что это президент Эстонии. Представительный, воспринимаемый всерьез и достойный», - сказал Вырно.

Реакция от президента последовала незамедлительно. Керсти Кальюлайд, правда, решила не вступать в словесную перепалку с актером, а просто изменила обложку своего Facebook на снимок народного дома Ориссааре, в очередной раз доказав, что ей не отнимать чувства юмора.