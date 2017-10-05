Горько?! Земфира и Рената Литвинова поженились в Швеции

Как передают СМИ, Земфира и Рената Литвинова поженились в Швеции, где в 2009 году был принят закон об однополых браках. Якобы давние подруги провели уик-энд в Стокгольме, сообщает URA со ссылкой на телеграм-канал Mash.

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Впрочем, поклонники Земфиры и Ренаты Литвиновой с сомнением отнеслись к данной информации. Информацию о браке Ренаты и Земфиры пока не стоит принимать всерьез, официальных подтверждений тому нет. Возможно, женщины ездили просто погулять по старому городу, насладится его красотами, посетить достопримечательности, пишет Comandir. Но догадку подтверждает то, что женщины вернулись из поездки в прекрасном настроении и с одинаковыми кольцами на безымянном пальце правой руки.

Напомним, на протяжении длительного времени подруг связывают весьма теплые отношения. Литвинова не раз называла Земфиру "любимой", своей соратницей и гением. Рамазанова, в свою очередь, высказывала свое уважение и признательность Ренате за ее уникальность. "У меня есть один человек – Рената, мне этого достаточно. Она многогранная, интересная, мне кажется, она лучше компании. И мне с ней никогда не бывает скучно", – говорила исполнительница.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Рената Литвинова и Земфира стали жить вместе. Однако официального подтверждения того, что артисток связывает нечто более серьезное, чем платоническая привязанность, до сих пор не сделала ни одна из них.