81-летняя Светлана Дружинина восхитила фигурой в купальнике (ФОТО)

3 октября в микроблоге звезды фильма «Девчата» и знаменитого режиссера Светланы Дружининой появился снимок с отдыха на Кипре, куда она решила отправиться, чтобы «набраться сил перед новым творческим сезоном». На фотографии Светлана Сергеевна позирует в зеленом купальнике, лежа на шезлонге с газетой в руках, пишет Woman.

«Доброе утро! Бассейн. Чашечка кофе. А теперь можно почитать газету Союза кинематографистов», — написала Дружинина под снимком.

Потрясенные тем, как она прекрасно выглядит, поклонники засыпали свою любимицу комплиментами: «Вы прекрасны!», «Вот это форма! Вызываете только восхищение!», «Шикарная», «Ну ничего себе! Многим молодым на зависть. Браво!», «Так держать! Любо-дорого смотреть на такую женщину!».

Многие фолловеры актрисы и режиссера поинтересовались, как ей удается сохранять стройность, однако сама Дружинина не спешит раскрывать свои секреты красоты.