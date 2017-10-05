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81-летняя Светлана Дружинина восхитила фигурой в купальнике (ФОТО)

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ФОТО: Instagram

Не так давно известная российская актриса, режиссер и сценарист Светлана Дружинина отправилась в отпуск на Кипр. Разменявшая девятый десяток народная артистка России на удивление подписчиков опубликовала в Instagram снимок в купальнике, на котором продемонстрировала стройные ножки, которым могут позавидовать многие юные девушки.

3 октября в микроблоге звезды фильма «Девчата» и знаменитого режиссера Светланы Дружининой появился снимок с отдыха на Кипре, куда она решила отправиться, чтобы «набраться сил перед новым творческим сезоном». На фотографии Светлана Сергеевна позирует в зеленом купальнике, лежа на шезлонге с газетой в руках, пишет Woman.

«Доброе утро! Бассейн. Чашечка кофе. А теперь можно почитать газету Союза кинематографистов», — написала Дружинина под снимком.

Потрясенные тем, как она прекрасно выглядит, поклонники засыпали свою любимицу комплиментами:  «Вы прекрасны!», «Вот это форма! Вызываете только восхищение!», «Шикарная», «Ну ничего себе! Многим молодым на зависть. Браво!», «Так держать! Любо-дорого смотреть на такую женщину!».

Многие фолловеры актрисы и режиссера поинтересовались, как ей удается сохранять стройность, однако сама Дружинина не спешит раскрывать свои секреты красоты.

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