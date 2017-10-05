Фото: исхудавшая Пугачева стала королевой ночи

A post shared by Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) on Oct 4, 2017 at 12:02pm PDT

Центр города, вид на кремлевские звезды. И звезды рядом. Поздравить Редель с юбилеем пришли многие представители отечественного шоу-бизнеса – модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной, телеведущая Арина Шарапова, певец Филипп Киркоров, пишет Дни.ру. Специально из Монако прилетел кондитер Александр Селезнев. Тот самый, который несколько лет назад изготовил торт "Нежность и восторг" на свадьбу Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

A post shared by marinayudashkina (@marinayudashkina) on Oct 4, 2017 at 12:06pm PDT

Но главной гостьей на торжестве стала, разумеется, сама Примадонна. Похудевшая, похорошевшая, в элегантном черном платье – она, по мнению поклонников, стала настоящей королевой ночи.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Oct 4, 2017 at 12:02pm PDT

Певица познакомилась с художницей, а позже и бизнесвумен Редель в 30-летнем возрасте, когда той было 42 года. Тогда у Пугачевой была затяжная депрессия по поводу очередной личной трагедии, и Редель ее поддержала. Она пригласила Примадонну в гости, и с тех пор является хранительницей всех секретов звезды.