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Неожиданный поворот! Эти дамы штурмуют кастинг в группы SEREBRO!

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ФОТО: Promo

Максим Фадеев начал поиски третьей солистки день назад, однако уже несколько тысяч девушек и даже юношей изъявили желание занять место Полины Фаворской.

Кастинг продлится до 8 октября, после чего начнётся личный отбор.

Экс-участницы проекта "Дом-2" Алиана Устиненко, Екатерина Колисниченко и Натали Исеева решили попытать удачу и пройти кастинг в группу SEREBRO. Как сообщает телеграм-канал Super, девушки выложили видео в свои профили в Instagram, в которых показывают все свои певческие умения в караоке.

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