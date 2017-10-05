Неожиданный поворот! Эти дамы штурмуют кастинг в группы SEREBRO!
5 октября 2017 г., 10:21
Максим Фадеев начал поиски третьей солистки день назад, однако уже несколько тысяч девушек и даже юношей изъявили желание занять место Полины Фаворской.
Кастинг продлится до 8 октября, после чего начнётся личный отбор.
Экс-участницы проекта "Дом-2" Алиана Устиненко, Екатерина Колисниченко и Натали Исеева решили попытать удачу и пройти кастинг в группу SEREBRO. Как сообщает телеграм-канал Super, девушки выложили видео в свои профили в Instagram, в которых показывают все свои певческие умения в караоке.