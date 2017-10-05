Парад колясок! Смотрите, какие «кареты» выбрали эстонские знаменитости для своих малышей

Хотя погода в Эстонии нас очень редко балует, ясно одно – малышу все равно нужно бывать на свежем воздухе! Знаменитости, которые недавно стали родителями, очень трепетно отнеслись к выбору колясок для своих наследников.
Бывшая участница популярной эстонской группы Nexus Хелен Рандметс, а также мама троих детей, выбирает практичный минимализм. Ее сын Джорен появился на свет 6 июля. А теперь Хелен гуляет по Таллинну с такой компактной, можно даже сказать, спортивной коляской.
Королева фитнеса, персональный тренер Эгле Эллер-Наби всегда привыкла выглядеть стильно. Впрочем, и коляска у нее необычная – с золотыми крыльями. Такая в городе точно не останется без внимания. Малыш красотки из Прибалтики увидел свет 24 августа. Назвали его Хенри.
Актриса и учитель йоги Мэрилин Юрман любит одеваться ярко. Поэтому и коляску эстонская знаменитость выбрала пеструю, расцветка которой поднимает настроение даже в пасмурный день.
Дизайнер Лийзи Ээсмаа, которая родила сына 7 июля, приобрела коляску с огромными колесами. Выполнена «карета» в стиле 80-х. Мы предполагаем, что за такое чудо пришлось выложить не маленькую сумму. Но зато как эффектно красотка Лийзи выглядит с ней на прогулках.
Модель и футбольный судья Анни Рахула со своим мужем, известным музыкантом Томи Рахула стали родителями 28 июня. Дочку назвали Руби и приобрели ей красную спортивную коляску – удобно, красиво, практично!