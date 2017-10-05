У судьбы свои планы на этот день: читайте гороскоп на 5 октября

День высокой активности, хотя и не всегда оправданной. Многим свойственно браться за новые дела, не обдумав все толком и не оценив своих сил. Такой подход приносит неожиданные плоды, в одних случаях – обнадеживающие, в других – разочаровывающие. В данной ситуации важным становится фактор личного везения; если вы не можете отнести себя к числу безусловных счастливцев, откажитесь от опрометчивых поступков, проявите осмотрительность.
Овен
Овнам необходима передышка. Наступил один из тех дней, когда все валится из рук, поэтому за важные дела браться не следует, да и от занятий, требующих высокой концентрации внимания, лучше отказаться. Зато ваше стремление к общению звезды обещают всячески поощрять. Сегодня у вас не будет оснований жаловаться на невнимание друзей или родственников, лишь любимый человек может неприятно удивить.
Звезды советуют сосредоточиться на приятных занятиях, одним из которых может стать шопинг. Хорошо сложатся и поездки. Активный отдых нежелателен, равно как и изнурительная физическая работа.
Телец
Очень сложным будет день для тех, кому предстоит встреча с друзьями или романтическое свидание. Даже людей, близких вам по духу, понять чрезвычайно трудно; велика вероятность мелких ссор, возможны и серьезные конфликты из-за совершеннейших пустяков. Склонность к поспешным выводам мешает вам принимать правильные решения, вы даете необдуманные обещания и верите всем слухам и сплетням, которые слышите.
День подходит для поездок, в особенности – организованных лично вами. Будьте готовы действовать самостоятельно, спокойно относитесь к критике в свой адрес. Близкие склонны судить вас слишком строго; это временное явление, которое вскоре станет лишь неприятным воспоминанием.
Близнецы
Проявив изобретательность, Близнецы смогут решить многие профессиональные проблемы, беспокоившие их в последнее время. Складывается вполне благоприятная ситуация для начала новых дел и реализации собственных идей, а также для сотрудничества с проверенными союзниками и новыми партнерами. Влиятельные особы будут на вашей стороне, вынужденные контакты с представителями государственных организаций не повлекут за собой проблем.
Отдых в кругу семьи или в обществе друзей порадует и взбодрит, поднимет настроение посещение увеселительных заведений. Любимый человек позаботится о том, чтобы в его обществе вы не ощущали дискомфорта. Нужно обратить внимание на свое здоровье: жизненный потенциал снижен, в связи с чем велика вероятность недомоганий.
Рак
Трудности в личной жизни могут всерьез расстроить Раков. Отношения с любимым человеком складываются отнюдь не так, как хотелось бы, и приходится идти на значительные уступки, чтобы избежать конфликтов и ссор. Родственники и близкие друзья готовы поддержать вас в этой непростой ситуации, однако сейчас вы не склонны делиться с ними своими проблемами, которые предпочитаете решать самостоятельно.
Хороший день для похода по магазинам, можно покупать одежду, косметику и парфюмерию. Поднять настроение поможет путешествие, а также посещение выставки, презентации или познавательного семинара.
Лев
У львов могут произойти события, которые заставят вас усомниться в собственной правоте, пересмотреть взгляды на жизнь и отношения с окружающими. Любимый человек преподнесет неприятный сюрприз, да и вообще в личной жизни усиливаются тенденции, которые вряд ли придутся вам по вкусу. Не пытайтесь изменить ситуацию, пока не поймете, каковы истинные причины происходящего, в противном случае вы рискуете совершить ошибки, которые будет непросто исправить.
Хорошим способом восстановить душевные силы станет смена обстановки. Однако, планируя досуг и отдых, важно не переоценивать свои финансовые возможности: далеко не все желаемые развлечения вам сейчас по карману.
Дева
Девы могут строить смелые планы: сегодня у представителей данного знака есть шанс добиться очень и очень многого, главное – не прекращать движения вперед после первой же победы. Легко дается решение практических вопросов, вы прекрасно распоряжаетесь деньгами и заключаете выгодные сделки. Можно позволить себе пренебрегать советами и поступать так, как подсказывает интуиция. Интересные встречи позволят значительно расширить круг профессионального общения, укрепить профессиональные связи.
Романтические знакомства вполне вероятны, можно произвести благоприятное впечатление на особу, вызывающую у вас особый интерес. Девы, уже нашедшие свою «половинку», не смогут пожаловаться на недостаток внимания со стороны любимого человека, да и сами наверняка найдут способ порадовать его.
Весы
Очень сильно стремление избежать рутины и однообразия, получить яркие впечатления, заняться чем-то необычным, забыв о ранее составленных планах. Вам хочется праздника, но обстоятельства для исполнения этого желания складываются не самые благоприятные. Работы будет много, и далеко не всегда перед вами будут стоять задачи творческого характера. Но вы не впадаете в уныние, что способствует и налаживанию деловых отношений, и личному успеху.
Вероятность конфликтов в семье минимальна. Даже если повод для разногласий появляется весьма серьезный, вам удается вести себя тактично и вежливо, избегать неосторожных высказываний. Звезды советуют отказаться от опасных поездок. Финансовая ситуация благоприятна.
Скорпион
Этот день обещает Скорпионам успехи в деловой сфере. Некоторые проблемы решатся сами собой, о других можно на некоторое время забыть, не беспокоясь о последствиях. Вы легко справляетесь с обычными обязанностями, избегаете конфликтов с руководством, получаете удовольствие от общения с коллегами. Вероятны подарки или удачные покупки, очень хороших результатов добьются те, кто занимается обустройством жилища. Возможные расходы не будут напрасными.
Прекрасно складываются отношения с друзьями и любимым человеком, день одинаково хорошо подходит как для романтического свидания, так и для вечеринки в веселой компании. А вот в семье ситуация не столь благоприятна; новости, которыми вы рассчитывали порадовать близких, вызовут противоположную реакцию, а идеи будут с недоумением отвергнуты.
Стрелец
Непростой день. Профессиональные отношения складываются как нельзя лучше, возможны значительные успехи в работе, укрепление ваших позиций, рост авторитета. При этом появляются новые недоброжелатели, в том числе высокопоставленные. Не торопитесь начинать военные действия – сначала нужно найти надежных союзников. Хорошо пройдут переговоры с иностранными партнерами. Даже весьма легкомысленные, на первый взгляд, беседы в неформальной обстановке позволят значительно продвинуться в решении деловых вопросов.
Хуже обстоят дела в личной сфере. Несмотря на все ваши усилия, не удается найти общий язык с близкими, мотивы поступков любимого человека остаются для вас тайной за семью печатями.
Козерог
Козероги могут чувствовать себя несколько утомленными, а порой и потерявшими интерес к жизни. В этом нет ничего удивительного: этот день спокоен и предсказуем, вам же сегодня хочется новых впечатлений и свежих чувств. Задача первостепенной важности – справиться с раздражением и не позволить негативным эмоциям взять над вами верх, иначе отношения с окружающими могут быть испорчены; это касается как профессиональной, так и личной сферы.
Будьте готовы к тому, что не все ваши планы можно реализовать немедленно. Терпение и выдержка, свойственные вам, сегодня будут очень кстати; не помешают также сдержанность и хладнокровие, особенно на деловых переговорах или встречах с руководством.
Водолей
День неспокойный, и Водолеи, очень чувствительные к настроению окружающих, переживут много неприятных моментов. Наиболее сильные волнения связаны с любимым человеком, чьи поступки и высказывания заставляют задуматься о будущем отношений; у некоторых представителей знака появятся поводы для ревности, другие будут страдать от недостатка внимания и заботы.
Стабильна финансовая ситуация: и расходы, и доходы вполне предсказуемы, вы не ошибетесь в инвестициях. Старайтесь держаться ближе к дому: именно в привычной обстановке вас ждут наиболее приятные сюрпризы. Несмотря на все трудности и сложные моменты, оптимизм вы сохраните, а это значит, что и настоящие успехи не за горами.
Рыбы
Ваш трудовой энтузиазм достоин похвалы, а усилия не будут напрасными – награда не заставит себя ждать. Однако слишком увлекаться работой все же не стоит: постарайтесь спланировать день заранее, выделив достаточно времени не только профессиональным, но и личным делам. Сегодня вы получите поддержку людей, которых вы не привыкли считать своими союзниками и единомышленниками. Очень кстати окажутся неожиданные советы, касающиеся имущественных вопросов.
Этот день как нельзя лучше подходит для поездок, отдыха на свежем воздухе, смены обстановки. Члены семьи едва ли одобрительно отнесутся к вашим затеям; настаивайте на своем, избегая резких высказываний и оскорблений: сегодня любая семейная проблема может быть решена мирным путем.