Скандальное видео: женщину-аллергика выволокли из самолета, когда она попросила убрать собак из салона

Одна из собак была компаньоном, оказывающим хозяину эмоциональную поддержку, а другая – просто домашним любимцем. Женщина заявила, что у нее сильнейшая аллергия на животных, но не смогла предоставить медицинскую справку, необходимую для продолжения полета.

«Согласно нашей политике, клиенту (без медицинской справки) могут отказать в посадке, если он сообщает об опасной для жизни аллергической реакции и не может путешествовать безопасно с животными на борту», — сообщает авиалиния.

Экипаж самолета несколько раз предпринял попытки объяснить пассажирке ситуацию, но она отказалась сойти с самолета, поэтому пришлось прибегнуть к услугам правоохранительных органов.

2. На видео, сделанном на телефон одним из пассажиров, видно, что женщину силой тащат по проходу три сотрудника правоохранительных органов, а она кричит и обвиняет одного из них, что он «содрал с нее штаны».

В один момент женщина крикнула офицеру: «У моего отца операция».

На видео видно, что двое офицеров держат ее за руки и за ноги, а она кричит: «Не трогайте меня».

«Вы стянули с меня штаны», — говорит она.

Она настаивает на том, что может идти сама, но офицеры продолжают ее тащить, а один из них кричит: «Тогда иди!»

Другие пассажиры тоже говорят женщине: «Покажи им, что идешь», а один из них кричит: «Боже, девушка, сойдите с самолета».

Дюма также сообщил, что офицеры долго общались и объяснялись с женщиной, пытаясь решить все мирным путем. По его словам, пилот отказался взлетать, пока ситуация не будет разрешена.

«Полиция вела себя чересчур агрессивно. Правда, она не оставила им особого выбора, а люди в салоне говорили: «Сойди с самолета», — рассказывает он, добавляя, что женщина несколько раз сказала офицерам, что должна присутствовать на операции отца.

Southwest Airlines принесли женщине свои извинения:

«Мы обескуражены тем, как разрешилась ситуация, и тем, что клиент был удален с рейса сотрудниками местных правоохранительных органов. Мы публично приносим наши извинения клиенту и вскоре свяжемся с ней лично».

Woman dragged off #Southwest flight from #Baltimore to #LosAngeles. Complained of allergy to animal on board. Didn't have card for allergy. pic.twitter.com/vCTzDhMkiH