Нестандартная фотосессия влюбленных покорила интернет

Но влюбленная пара из Техаса — Стефани и Аррен — решили пойти против правил и запечатлеть себя такими, какие они есть. Они откликнулись на объявление фотографа Брии Терри о поиске моделей для будуарной фотосессии, хотя Стефани никак не вписывается в типичные модельные «90-60-90».

В результате появились замечательные снимки пары, полные любви и особой химии. Их фотограф выложила у себя на странице в Facebook. Казалось бы, ничего необычного, но фотографии Стефани и Аррена стали ужасно популярными и разлетелись по всей Сети, получив много положительных отзывов.

«Эта пара обладает особой связью. Я, как фотограф, всегда хочу показать истинную красоту людей. И я верю в любовь. Наши размеры, раса, религия и сексуальность разделяют нас, но в конце длинного дня все мы хотим лишь одного — быть любимыми. Думаю, вот почему эти снимки стали так популярны, ведь на них изображена настоящая любовь».

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