Смотри: Никита Джигурда изменил Марине Анисиной со знойной итальянкой

По словам бывшего директора Никиты Джигурды Антонины Саврасовой, недавно на съемках одной передачи артист познакомился с итальянским дизайнером ювелирных камней Донной Луной. У них начался роман. Никита привел женщину к себе в квартиру, где она живет уже несколько дней. Недвижимость принадлежит бывшей жене Джигурды Марине Анисиной. Когда она узнала о выходке экс-супруга, то попросила освободить жилье. Недавно многим казалось, что бывшие супруги снова вместе, но, очевидно, это не так, пишет 7d.org.ua.