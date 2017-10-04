Смотри: Никита Джигурда изменил Марине Анисиной со знойной итальянкой

Сегодня в Сети появились любопытные слухи. Согласно им, известная фигуристка Марина Анисина выгоняет своего бывшего мужа Никиту Джигурду из своей квартиры из-за того, что он привел в нее свою любовницу.
По словам бывшего директора Никиты Джигурды Антонины Саврасовой, недавно на съемках одной передачи артист познакомился с итальянским дизайнером ювелирных камней Донной Луной. У них начался роман. Никита привел женщину к себе в квартиру, где она живет уже несколько дней. Недвижимость принадлежит бывшей жене Джигурды Марине Анисиной. Когда она узнала о выходке экс-супруга, то попросила освободить жилье. Недавно многим казалось, что бывшие супруги снова вместе, но, очевидно, это не так, пишет 7d.org.ua.
JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR❤️ Анисина - моя венчанная ЖЕНА! Я верен Её ДушЕ. Но на физическом уровне мы разведенЫ по Её желанию! Так, что я танцую с кем хочу и как хочу... И в междуножные хРАмы женщин даже мыслей не допускаю заходить! Я сублимирую сексуальную энергию, позволяя себе в танце (и не только) обнимать, тискать - ТАНТРИТЬ и других БогИнь... Но если Анисина влюбится в другого мужчину, я Её мирно, без скандалов отпущу (10 лет назад я тоже самое Марине говорил), ибо люблю эту уникальную ЖЕНЩИНУ божественной ЛЮБОВЬЮ!!! ❤️ Буду я Тобой любИм или нет, будешь Ты со мной иль с другИм - но мы вместе, из века в век - в СЕРДЦЕ БОГА Любовь творим! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #дондавид #джигурда #анисина #marinaanissina #джа #любовь #love #полёт #оккультизм #маги #donnaluna @donnalunavenezia #танец #магия #эзотерика #зов