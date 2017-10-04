Российские многоженцы рассказали о своих семьях

До 1996 года за сожительство можно было получить год колонии. Сейчас в Семейном кодексе наказания за многоженство нет, но подобные браки не одобряются обществом, пишет Ridus.ru.

Тем не менее некоторые российские мужчины, которые могут содержать несколько женщин, активно практикуют многоженство. И речь идет не о второй семье на стороне.

Плюсы и минусы

Житель Екатеринбурга Николай привел в дом свою вторую «супругу», прожив в официальном браке 15 лет. Жить в изменах, равно как и разводиться, он не хотел. Новая избранница о семье любовника знала и была готова стать еще одной женой. Официальная супруга восторга, разумеется, не испытала, но согласилась на предложение мужа жить втроем.

Николай считает, что «полигамная семья — это команда», и селить вторую жену в другую квартиру было бы неправильным. По словам мужчины, в таком браке женщины должны получать поровну заботы и любви и не соперничать.

«Хочу большую семью. Пока родились один мальчик и четыре девочки. В теории, конечно, и одна жена может родить десятерых, но тогда она отдаст всю себя воспитанию и потеряет свою целостность. А если несколько женщин в семье, то они могут друг другу и помогать», — уверен Николай.

Несмотря на все очевидные плюсы многоженства, вторая жена ушла от Николая. И в этом он видит свою ошибку.

"Нужно было сначала выстроить отношения с первой женой, а уже потом приводить в дом вторую. Или уходить совсем и строить полигамную семью заново, открыто с самого начала", - говорит он.

«Полигамия — это тяжелый труд»

«Ищу вторую жену для счастливой семейной жизни на земле. Условия: принятие и понимание самой идеи древнерусской полигамной патриархальной семьи, послушание. Моя жена принимает, так что проблем нет», — такие объявления можно встретить на форумах для многоженцев. Там они обсуждают свои проблемы и ищут новых партнеров.

После того, как от Николая ушла вторая жена, он решил найти ей замену вместе с официальной супругой.

«Полигамия — это тяжелый труд, призвание. В многоженстве все серьезно: за женщин и их детей от предыдущих браков муж несет материальную, физическую, духовную и моральную ответственность на всю жизнь. Это не развлечение», — поясняет многоженец.

Без ревности не получится

Некоторые психологи считают, что вторая жена действительно способна спасти брак. Так думала и Светлана из Ростова-на-Дону. Она боялась потерять мужа, потому и согласилась на присутствие в доме другой женщины. Мужчина заверил ее, что она, как первая жена, всегда будет главнее. Однако Светлану это счастливой не сделало.

"Мы вначале дружили, а потом нас обеих накрыла ревность. Я вижу, что муж между двух огней, но ко второй жене симпатий проявляет больше. Я просто официальная супруга, разводиться со мною он не станет. Детей не бросит. Но назвать себя счастливой я не могу", - признаётся женщина.

Психолог Ирина Парфенова говорит, что современные русские семьи часто смотрят на примеры из исламского мира. Но это не подходит для нашей реальности.

«Штамп в паспорте и правда не подтверждение любви, но женщине нужно чувствовать пусть и иллюзорную, но стабильность. Видеть, что мужчина настроен серьезно и готов взять на себя ответственность перед государством и другими членами семьи», — приводит слова Парфеновой РИА Новости.

Юридическая сторона вопроса

Дети, рожденные от «второй жены», имеют все права на наследование и алименты, говорит юрист Дмитрий Скирченко.

А вот неофициальная супруга, как обычная любовница, не может претендовать на имущество своего избранника. Единственное, что она может сделать, — это заключить с мужчиной алиментное соглашение. Если он вдруг передумает содержать ее, то в суде она, скорее всего, ничего не докажет.

Также многоженец может написать завещание и указать в нем обеих жен. Однако, если официальная супруга его оспорит, у сожительницы нет шансов доказать, что она имела отношение к этой семье.