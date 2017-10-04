А мы разыгрываем билеты! После просмотра фильма «Салют-7» Путин вспомнил о полете на бомбардировщике

Президент России Владимир Путин встретился с создателями кинокартины «Салют-7», а также с космонавтами Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных, которые в 1985 году совершили полет к одноименной орбитальной станции. Вместе с ними глава государства посмотрел новый фильм об этом полете в канун 60-летия со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли.

После просмотра картины Владимир Путин отметил чрезвычайную сложность той космической миссии, вспомнив при этом о собственных ощущениях, когда бомбардировщик Ту-160, на котором глава государства летел в Мурманскую область, проводил дозаправку в воздухе.

"Я наблюдал сам, сидел рядом с пилотом, когда он проводил дозаправку, и понимал, что сложности есть. У него не с первого раза получилось, и он был весь в поту", - рассказал президент России.

Фильм «Салют-7» режиссера Клима Шипенко основан на истории полета Джанибекова и Савиных к советской орбитальной станции, переставшей отвечать на сигналы. Космонавтам пришлось в ручном режиме пристыковаться к потерявшей управление станции, реанимировать систему электропитания и возвращать «Салют-7» к нормальному функционированию.

Напомним, что сегодня, 4 октября, отмечается 60-летняя годовщина со дня запуска первого в истории искусственного спутника Земли ПС-1. Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками.

Присутствующий на кинопоказе глава Роскосмоса Игорь Комаров ранее подчеркнул, что «60 лет назад произошло величайшее событие, ознаменовавшее старт новой эпохи человечества».

"Наша страна, которая тогда называлась Советский Союз, обеспечила первый запуск искусственного спутника Земли. Он передавал простой сигнал, но стал известен всему миру. Тогда даже трудно было представить, сколько даст для развития общества этот инженерный и научный прорыв", - сказал он.

Комаров добавил, что будущее космических исследований заключается в совместных проектах, поскольку «те результаты, которые мы получаем, должны работать на благо всего человечества», передает ТАСС.

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