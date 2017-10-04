Создана вакцина, полностью уничтожающая СПИД

Специалисты японского Университета Кумамото разработали новое вещество, вызывающее естественную смерть клеток, пораженных ВИЧ, пишет Ridus.ru.

В последние годы проводилось много исследований, связанных со СПИДом, которые позволили разработать терапию, успешно подавляющую ВИЧ. Однако эта терапия не могла уничтожить все частицы вируса в организме, и как только прием препаратов прекращался, вирус мог заново активизироваться.

Ученые работали над этой проблемой, и относительно недавно появился метод «kick and kill», основанный на поиске клеток-резервуаров и активации вируса, чтобы иммунная система обнаружила и уничтожила их.

Но он оказался не настолько эффективным, так как устранял не все частички вируса, которые со временем опять пробуждались.

Выяснив все недоработки, японские специалисты создали свой метод под названием «lock-in and apoptosis» (блокировка и естественная смерть), который, по первым оценкам, может полностью устранить СПИД из организма.

«Это будет большим шагом к полному восстановлению от ВИЧ. Мы считаем, что наше исследование поможет полностью уничтожить СПИД,говорит Микако Фудзита, одна из руководителей исследования».

В состав вакцины входит синтезированное вещество L-HIPPO, которое прикрепляется к белку вируса иммунодефицита Pr555Gag и подавляет прорастание подавленного вируса. Когда L-HIPPO доставляется к инфицированной клетке, вирус оказывается заперт внутри нее и клетка умирает в процессе апоптоза.

Пока что препарат проходит клинические исследования и не тестируется на людях с ВИЧ, но разработчики уверены, что на сегодняшний день — это одно из самых эффективных решений проблемы со СПИДом.