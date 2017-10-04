Фотоновость: Евгений Осиновский показал семейную идиллию. Его маленькая дочка - просто прелесть!

За годы в министерстве Евгений Осиновский допился некоторых изменений. Основной целью молодого полтика является уменьшение числа детей, живущих в абсолютной бедности. Это число, кстати, уже значительно уменьшилось, сообщает Elu24 со ссылкой на Pere&Kodu.

«Всего за год мы сумели уменьшить число детей, живущих в абсолютной бедности, это 10 000», - говорит политик.

За год изменилась и семейная жизнь политика, в его семье стало на одного человека больше. Маленькой чудо появилось на свет 23 ноября и назвали ее Марта.

Евгений поделился милым снимком в Instagram.