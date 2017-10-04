Популярный эстонский телеведущий о Керсти Кальюлайд: я тоже плачу тебе зарплату, а ты одеваешься как грибник!

«Первого октября в 18:45 на пароме, следовавшем по маршруту Куйвасту-Виртсу, видел главу Эстонской Республики вблизи. На ней был пуховик цвета черешни… Неужели пресс-сообщение о том, что президент Эстонии ушла в осенний отпуск, затерялось среди других новостей? По-другому никак не могу объяснить то, что президент шагает мне навстречу на пароме Ориссааре как грибник», - сказал Вырно.

«Если бы я был на пароме с каким-нибудь иностранным гостем, даже и не заикнулся о том, что, смотри – это президент Эстонии. Я не говорю о зарплате, представительских и других расходах», - сказал Вырно.

«Выбери, кем ты хочешь быть! Простой эстонской девочкой-подростком? Здорово! Будь ей, но только стильной в любой ситуации и до конца. И я тоже плачу тебе зарплату и я хочу смело говорить, что это президент Эстонии. Представительный, воспринимаемый всерьез и достойный», - сказал Вырно.