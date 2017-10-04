Бомба! Эстонские СМИ рассекретили сожительницу Эдгара Сависаара (ФОТО)

Список дам, которые помогали Эдгару Сависаару передвигаться на инвалидном кресле, уже большой. Однако эта роль досталась и близкой женщине, с которой известный эстонский политик, по слухам, теперь проводит время на своем хуторе Хундисильма. Речь идет о 51-летней Елене Вальме, которая баллотируется на предстоящих выборах по списку Избирательного союза Сависаара в Нарве.

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Проверенный источник портала Elu24 говорит: «Отношения между Эдгаром и Еленой были давними, но в июне этого года они возобновились. Елена с переменным успехом живет то на хуторе Хундисильма, то в Нарве, где она занята работой».

Ранее на заседание суда Эдгара Сависаара сопровождала 32-летняя Ольга Краузе, которая баллотируется на предстоящих выборах по списку Избирательного союза Сависаара в Нарве, к тому, же она – дочь Елены Вальме. Согласитесь, интересное совпадение.

Ольга Краузе / Postimees/Scanpix

Муж Елены Вальме Андрес Вальме был известным общественным деятелем в Ида-Вирумаа, а также – председателем некоммерческого объединения «Эстонский военный мемориал». О таинственном исчезновении Андреса Вальме, неожиданно для его близких перешедшего весной 2015 года эстоно-российскую границу, не вернувшегося в Эстонию и на связь не выходившего почти две недели, писали как многочисленные эстонские, так и российские СМИ. На сегодняшний день Елена Вальме имеет статус разведенной женщины.

Елена Вальме на хуторе Хундисильма/SCANPIX BALTICS

Нашим коллегам Елена Вальме не стала комментировать свое сожительство с Эдгаром Сависааром, при этом не подтвердила, но и не опровергла информацию портала Elu24. «Я не буду комментировать свою личную жизнь», – сказала говорящая по-русски Елена Вальме эстонскому порталу.