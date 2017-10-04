Российских звезд-алкоголиков лечат в Таиланде чтением Евангелия

Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин сражается с собственным алкоголизмом в Таиланде в компании наркозависимой телеведущей Даны Борисовой и ждет нового соседа — музыканта Криса Кельми, которого тоже одолел зеленый змий. На путь к трезвости звезд отечественного шоу-бизнеса наставили Андрей Малахов и председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

Новую видеозапись из зарубежной клиники опубликовал сайт kp.ru. Среди прочих реабилитационных мероприятий на записи можно познакомиться и с такими: «Утренние молитвы, чтение Евангелия, чтение притч во время вкушения пищи (читает один человек). Перед сном — чтение вечерних молитв».

Гораздо бодрее Осина выглядит лишенная родительских прав Дана Борисова, которой хватает душевных сил вести свой фотоблог, а также поддерживать товарища по несчастью.

«Дана так активно его поддерживает, что Жене уже немножечко хочется отдохнуть от этого (смеется). Она чересчур его опекает!» — отметил Лушников.

Поддержка Осину очень нужна: из-за постоянного пьянства от него ушла жена и забрала единственного ребенка. По своей элитной московской квартире последние годы он слонялся как неприкаянный и едва не сгинул.

Как рассказывал «Ридус», у Криса Кельми уже давно серьезные проблемы из-за алкоголя. В 2015 году на него даже завели уголовное дело за пьяную езду. Кроме того, по сообщениям СМИ, артист болен эпилепсией.

Поддержка Осину очень нужна: из-за постоянного пьянства от него ушла жена и забрала единственного ребенка. По своей элитной московской квартире последние годы он слонялся как неприкаянный и едва не сгинул. Как рассказывал «Ридус», у Криса Кельми уже давно серьезные проблемы из-за алкоголя. В 2015 году против него даже возбудили уголовное дело за пьяную езду. Кроме того, по сообщениям СМИ, артист болен эпилепсией.