ТОП-5: эстонские знаменитости, которые стали популярны за счет вторых половинок

1. Анни Рахула

Ровно шесть лет назад в СМИ пронеслась новость – возлюбленной Томи Рахула, известного музыканта, дирижера, композитора и продюсера, стала некая Анни Похлак, и с этого момента за девушкой стала пристально следить светская пресса. Еще бы! 25-летняя блондинка, футбольный судья, начала пробовать себя в качестве модели. На сегодняшний день ни один эстонец не спросит, кто такая Анни Рахула.

Ани и Томи Рахула / Madis Sinivee

2. Матиас Наан

Вы спросите, кто это? А эстонской публике этот молодой комик стал известен, благодаря актрисе Кристель Ааслайд. Их отношения начались в 2016 году. До этого Матиас вращался в киносреде, но сегодняшние роли в сериалах, а также рекламных роликах – заслуга его спутницы Кристель Ааслайд.

Кристель Ааслайд и Матиас Наан / Kaader Red Bulli videost

3. Кристель Мардисоо

Ну кто теперь не знает имя бывшей возлюбленной Танеля Падара – Кристель Мардисоо? Эстонскую прессу Кристель всегда интересовала как возлюбленная популярного рок-исполнителя. О Танеле и Кристель писали все газеты, порталы, журналы, и когда они были вместе, и когда объявили о своем расставании. Вместе с Танелем Кристель посещала различные мероприятия и даже президентские приемы. Поклонники певца ждали, что уже вот-вот пара объявит о бракосочетании, а потом и вовсе о появлении будущего наследника. Но увы, этого не случилось. В сентябре стало известно, что Танель Падар и его теперь уже бывшая спутница жизни Кристель Мардисоо больше не вместе. Более того, уже более года Кристель является законной супругой Андреаса Метсамаа – сына убитого в 1999 году эстонского предпринимателя. И хотя сказочному роману с певцом пришел конец, пока интерес к ее персоне не остыл, Кристель самое время этим воспользоваться.

Кристель Мардисоо в рекламе известного бренда / Instagram

4. Хети Тулве

Нынешняя стилист, светская львица Хети Тулве стала известна, когда начала встречаться со скандально известным бизнесменом Меэлисом Лао, который и вывел ее в светское общество.

Хети Тулве/ Scanpix

5. Вивика Ооло

Эта дама стала известна в Эстонии благодаря браку со звездным хиропрактиком Алланом Ооло. Вивика Ооло была замужем за известным в Эстонии мануальным терапевтом Аланом Ооло. Красавица-блондинка начала появляться с врачом на различных мероприятиях, и, разумеется, привлекла внимание прессы. Их отношения были похожи на сказку, а потом неожиданно разрушились. Впрочем, ставшая известной и успешной, Вивика Ооло открыла собственную клинику.