Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Стрелок из Лас-Вегаса изначально планировал атаку на концерт популярной певицы?

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Стивен Пэддок арендовал жилые помещения с окнами на местопроведения ежегодного фестиваля Life is Beautiful, хедлайнерами которого в этом году выступали певица Лорд и хип-хоп исполнитель Chance the Rapper, рассказал источник, который впрямую не вовлечен в расследование, но проинформирован о его ходе.

"Стрелок, убивший по крайней мере 59 человек на концентре кантри-музыки в воскресенье, мог изначально выбрать в качестве мишени другой музыкальный фестиваль в Лас-Вегасе, который проходил в предыдущие выходные", - сообщают корреспонденты The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

Источник предположил, что у Пэддока сдали нервы или он просто изменил свои планы и зарегистрировался в отеле Mandalay Bay 28 сентября. Затем он снял номер с видом на фестиваль Route 91 Harvest и открыл огонь по 20-тысячной толпе зрителей, передает The Daily Best.

Наверх