Стрелок из Лас-Вегаса изначально планировал атаку на концерт популярной певицы?

"Стрелок, убивший по крайней мере 59 человек на концентре кантри-музыки в воскресенье, мог изначально выбрать в качестве мишени другой музыкальный фестиваль в Лас-Вегасе, который проходил в предыдущие выходные", - сообщают корреспонденты The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

Источник предположил, что у Пэддока сдали нервы или он просто изменил свои планы и зарегистрировался в отеле Mandalay Bay 28 сентября. Затем он снял номер с видом на фестиваль Route 91 Harvest и открыл огонь по 20-тысячной толпе зрителей, передает The Daily Best.