Какой домашний питомец подходит вам по знаку Зодиака

При выборе домашнего питомца любой хозяин в первую очередь исходит из личных симпатий к определенному из них, к его характеру, внешнему виду и поведению. Сделав выбор и впустив его в свой дом, многие хозяева замечают, что в ответ на заботу и любовь животное не желает отвечать взаимностью, а то и вовсе отвечает агрессией. Чаще всего это случается из-за того, что ваш любимец не подходит вам энергетически, пишет Daiylyhoro.

Считается, что животные более чувствительны к энергиям, чем люди, и им намного сложнее взаимодействовать с тем, чья энергетика негативно влияет на их биополе. Эксперты помогут вам определиться с выбором домашнего питомца исходя из особенностей вашего знака Зодиака.

Овен. Оптимистичные и энергичные представители этого знака Зодиака не любят сидеть на месте. Домашний уют и однообразие сильно угнетают Овнов, не давая им возможности раскрыть себя и направить свою энергию в правильное русло.

Таким людям лучше всего подойдут крупные породы собак. Прогулки и времяпровождение с питомцем принесут вам удовольствие, а игры и дрессировка вашего друга не позволят заскучать.

Телец. Для Тельцов характерна целеустремленность, желание работать или просто проявлять себя в любимом роде деятельности. Из-за этого они редко способны уделить должное внимание своему близкому окружению. Но это не значит, что ваша занятость не сопоставима с желанием завести себе любимца, который будет радовать вас после тяжелого рабочего дня. Тельцам лучше всего подойдут кошки или грызуны. Они не требуют постоянного внимания и не будут отвлекать вас от дел. А уход за ними будет для вас приятным занятием.

Близнецы. Представителям этого созвездия необходимо постоянное общение. Они интересные собеседники, способные разговорить почти любого человека. Близнецы боятся одиночества, а находясь в уединении, начинают чувствовать дискомфорт. Для таких людей прекрасно подойдут говорящие попугаи. Эти птицы хорошо обучаемы. Если уделить время занятиям с ними, они не только начнут повторять за вами слова, но и смогут правильно вставлять их между вашими фразами. Но если вы хотите сделать попугая исключительно вашим собеседником, то не стоит покупать ему друга, иначе он предпочтет контактировать с ним, а не с вами.

Рак. Спокойные и домовитые Раки любят находиться только в самом близком окружении. Шумным местам и веселым компаниям они предпочитают дом и спокойное времяпровождение. Представителям этого знака Зодиака желательно приобретать таких же спокойных и добродушных животных. Лучшим выбором могут стать кошки и собаки небольших пород. Вам будет приятно проводить с ними время, а самое главное — вы сможете подарить им соответствующий уход и заботу.

Лев. Эгоцентричные и гордые Львы любят, чтобы у них было все самое лучшее. Они обожают быть в центре внимания и терпеть не могут, когда действия и поступки окружающих людей не соответствуют их желаниям. Таким людям прекрасно подойдут карликовые собаки и грызуны, в особенности шиншиллы, а вот любовь к породам кошачьих, возможно, не будет взаимной. Ведь эти милые питомцы, как и сами Львы, крайне самолюбивы и не любят, когда кто-то нарушает их пространство.