Какой домашний питомец подходит вам по знаку Зодиака

Наличие питомца в вашем доме влияет на окружающую энергетику, поэтому следует знать, какое животное больше всего совместимо с вашим энергетическим полем. Узнав свои зодиакальные характеристики, вы сможете правильно определиться с выбором домашнего любимца.
При выборе домашнего питомца любой хозяин в первую очередь исходит из личных симпатий к определенному из них, к его характеру, внешнему виду и поведению. Сделав выбор и впустив его в свой дом, многие хозяева замечают, что в ответ на заботу и любовь животное не желает отвечать взаимностью, а то и вовсе отвечает агрессией. Чаще всего это случается из-за того, что ваш любимец не подходит вам энергетически, пишет Daiylyhoro.
Считается, что животные более чувствительны к энергиям, чем люди, и им намного сложнее взаимодействовать с тем, чья энергетика негативно влияет на их биополе. Эксперты помогут вам определиться с выбором домашнего питомца исходя из особенностей вашего знака Зодиака.
Овен. Оптимистичные и энергичные представители этого знака Зодиака не любят сидеть на месте. Домашний уют и однообразие сильно угнетают Овнов, не давая им возможности раскрыть себя и направить свою энергию в правильное русло.
Таким людям лучше всего подойдут крупные породы собак. Прогулки и времяпровождение с питомцем принесут вам удовольствие, а игры и дрессировка вашего друга не позволят заскучать.
Телец. Для Тельцов характерна целеустремленность, желание работать или просто проявлять себя в любимом роде деятельности. Из-за этого они редко способны уделить должное внимание своему близкому окружению. Но это не значит, что ваша занятость не сопоставима с желанием завести себе любимца, который будет радовать вас после тяжелого рабочего дня. Тельцам лучше всего подойдут кошки или грызуны. Они не требуют постоянного внимания и не будут отвлекать вас от дел. А уход за ними будет для вас приятным занятием.
Близнецы. Представителям этого созвездия необходимо постоянное общение. Они интересные собеседники, способные разговорить почти любого человека. Близнецы боятся одиночества, а находясь в уединении, начинают чувствовать дискомфорт. Для таких людей прекрасно подойдут говорящие попугаи. Эти птицы хорошо обучаемы. Если уделить время занятиям с ними, они не только начнут повторять за вами слова, но и смогут правильно вставлять их между вашими фразами. Но если вы хотите сделать попугая исключительно вашим собеседником, то не стоит покупать ему друга, иначе он предпочтет контактировать с ним, а не с вами.
Рак. Спокойные и домовитые Раки любят находиться только в самом близком окружении. Шумным местам и веселым компаниям они предпочитают дом и спокойное времяпровождение. Представителям этого знака Зодиака желательно приобретать таких же спокойных и добродушных животных. Лучшим выбором могут стать кошки и собаки небольших пород. Вам будет приятно проводить с ними время, а самое главное — вы сможете подарить им соответствующий уход и заботу.
Лев. Эгоцентричные и гордые Львы любят, чтобы у них было все самое лучшее. Они обожают быть в центре внимания и терпеть не могут, когда действия и поступки окружающих людей не соответствуют их желаниям. Таким людям прекрасно подойдут карликовые собаки и грызуны, в особенности шиншиллы, а вот любовь к породам кошачьих, возможно, не будет взаимной. Ведь эти милые питомцы, как и сами Львы, крайне самолюбивы и не любят, когда кто-то нарушает их пространство.
Дева. Педантичным и аккуратным Девам нравится, когда вокруг порядок и уют. Они любят чистоту и не терпят, когда их окружают грязнули. Таким людям следует тщательно подходить к выбору питомца, ведь от животных бывает беспорядок и неприятный запах. Им пришлись бы по нраву рыбки. Во-первых, аккуратность этого знака позволит содержать аквариум в чистоте, а во-вторых, рыбки точно не заставят Деву беспокоиться о шуме и хаосе вокруг себя, ведь комнатный аквариум придаст вашему дому исключительно уют и красоту.
Весы. Этот активный и веселый знак не любит сидеть на месте. Ему нравится находиться в обществе веселых и артистичных людей, ведь эти черты характеризуют и самих Весов.
Таким людям обычно нравится, когда у них дома не один питомец, а сразу два. Это могут быть кошки, собаки или любые другие домашние питомцы. Самое главное, чтобы животное было активным и игривым. Однако не следует заводить крупных собак, которые требуют особого воспитания. Ваш мягкий и добрый характер не позволит вам в строгости воспитать собаку, и вместо милого питомца вы можете получить агрессивное и неконтролируемое животное.
Скорпион. Представителям этого знака нравится выделяться из толпы. Их раздражает, когда кто-то пытается копировать их образ, манеру поведения или даже приобретает такие же вещи. Скорпионы любят привлекать особое внимание к своей персоне и не боятся осуждения со стороны других. Им прекрасно подойдут экзотические животные или даже насекомые. Это могут быть хамелеоны, игуаны, лемуры или пауки — выбор любимца зависит от вашего вкуса. При наличии такого домашнего животного внимание вашего окружения вам обеспечено.
Стрелец. Решительным Стрельцам нравится преодолевать трудности в жизни и решать сложные задачи. Они не любят прожигать время в четырех стенах, а в любом обществе чувствуют себя комфортно. Стрельцам лучше всего подойдут большие собаки. С таким питомцем не придется сидеть на месте, ведь крупные собаки требуют много внимания и дрессировки. Стрельцы с легкостью входят в контакт с любыми даже самыми агрессивными животными, поэтому проблем с воспитанием собаки у вас не возникнет.
Козерог. Представители этого знака очень дисциплинированны и всегда добиваются своих целей. Окружение Козерогов должно соответствовать их собственному идеалу, иначе они будут чувствовать себя не в своей тарелке. Представителям этого знака подойдут любые животные, которые придутся им по душе. Козерогам не нужно опираться на характеристики животных: своего любимца они почувствуют сердцем с первого взгляда. Однако стоит избегать домашних питомцев, которые не особо поддаются дрессировке.
Ваша дисциплинированность вряд ли позволит вам смириться с непослушным питомцем.
Водолей. Люди этого знака Зодиака являются творческими натурами, а также любят все оригинальное и необычное. Им не нравится быть «как все», и это проявляется в собственном образе, в дизайне квартиры и даже в выборе домашнего питомца. Идеальным вариантом для Водолея будут добродушные собаки: мопсы, лабрадоры, сенбернары или ретриверы. Вам понравится проводить с ними время, а они, в свою очередь, ответят взаимностью на вашу любовь. Такие собаки не требуют строгой дисциплины, поэтому вам не придется мучить животное изнуряющими дрессировками, а легкие занятия с ним станут и для вас, и для питомца веселой игрой.
Рыбы. Рыбам свойственны чувствительность и самоконтроль. Они не любят выделяться из толпы, предпочитая оставаться незамеченными. К своему близкому окружению всегда относятся с пониманием и готовы прийти на помощь в любую минуту. Рыбам подойдут любые животные, за исключением экзотических. Уход за питомцем будет приносить вам удовольствие, а время, проведенное с ним, подарит как вам, так и любимцу положительные эмоции.
Представителям этого созвездия свойственны ответственность и неравнодушие, поэтому Рыбы никогда не бросают животных, и даже переезды на дальние расстояния не заставят их расстаться с любимцем.
Энергетическое взаимодействие между хозяином и питомцем может сказаться на обоих как положительно, так и отрицательно. Правильный выбор животного поможет вам поладить с вашим любимцем, а совместное проживание станет комфортным для вас обоих.