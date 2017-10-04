Названа причина смерти основателя Playboy Хью Хефнера

Как сообщает издание Page Six со ссылкой на заключение о смерти, основатель легендарного журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца. Также в заключении в качестве причины ухода из жизни бизнесмена указана легочная недостаточность.

По данным издания, к ухудшению состояния Хефнера привела инфекция, вызванная кишечной палочкой, и дальнейшее заражение крови. Организм 91-летнего мужчины перестал воспринимать антибиотики, что привело к патологическому процессу, передает TopNews.

Как отмечает издание, в документах о смерти Хефнера в графе профессия значится "основатель Playboy".

О смерти основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера стало известно в ночь на 28 сентября. Позже стало известно, что жена Хефнера Кристал Харрис не получит состояния покойного мужа: по завещанию, деньги перейдут его детям - Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу. Еще часть средств будет перечислена Университету Южной Калифорнии и ряду благотворительных организаций.