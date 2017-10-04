Не упусти свой шанс! Сегодня очень благоприятный день

Овен

У Овнов едва ли будут веские причины жаловаться на судьбу: день складывается вполне благоприятно. Можно решить сложные деловые вопросы или удачно реализовать проекты, которые оказались не под силу другим. Однако помните, что привлекать внимание к своим достижениям нежелательно; не стоит также участвовать в интригах и вообще совершать любые поступки, в которых вы бы предпочли не признаваться окружающим.

Отношения с близкими людьми останутся гармоничными, если вы не станете скрывать информацию, которой располагаете. Возможно, речь идет о сведениях, которые кажутся вам не заслуживающими внимания, но окружающие могут серьезно пострадать из-за недомолвок.

Телец

Вы готовы на уступки ради взаимопонимания с членами семьи, но родственники почему-то не торопятся оценить ваши жертвы по достоинству. Сейчас не стоит предпринимать решительных действий, пытаться в корне изменить ситуацию. Позвольте событиям развиваться своим чередом, по мере сил осмысливая и обдумывая все происходящее. Нежелательно вносить серьезные перемены в романтические отношения, признаваться в своих чувствах.

В деловой сфере ситуация складывается комфортная и удачная, ваши успехи могут быть весьма значительными и масштаб их зависит только от приложенных стараний. Несколько хуже обстоят дела с финансами: будьте готовы начать экономить.

Близнецы

День характеризуется очень высоким жизненным потенциалам. Близнецы полны энергии и отличаются еще большей целеустремленностью, чем обычно, поэтому едва ли обратят внимание на препятствия, которые могут возникнуть у них на пути. Победа над недоброжелателями будет полной; влиятельные люди не оставят без внимания ваши достижения и не поскупятся на награды.

Замечательный день ожидает влюбленных. Близнецы, настроившиеся на романтический лад, становятся бесконечно привлекательными для представителей противоположного пола и получают немало знаков внимания. Не исключены разногласия в семье, но едва ли дело дойдет до серьезных ссор – сегодня вы не склонны к конфликтному поведению.

Рак

День очень хорош с финансовой точки зрения. Возможно получение денег, не исключены удачные покупки и инвестиции. Перед молодыми представителями знака откроются новые возможности в деловой сфере, Раки зрелого возраста укрепят свой авторитет и обзаведутся полезными связями. Вероятно решение многих проблем, которые в течение долгого времени беспокоили вас и ваших знакомых.

Кажется невозможным наладить отношения с родственниками: поводы для ссор возникают постоянно, конфликты могут быть очень серьезными. Не пренебрегайте домашними обязанностями, постарайтесь решить бытовые проблемы – уют в доме способствует взаимопониманию.

Лев

Неблагоприятна финансовая картина, возможны значительные расходы. Однако многим представителям знака представится шанс неплохо заработать, создать фундамент для будущих успехов. К заманчивым предложениям, исходящим от малознакомых людей или новых партнеров, отнеситесь внимательно, не пренебрегайте советами людей, которым можете доверять.

Атмосферу в семье не назовешь благоприятной: родственники требовательны и даже придирчивы. Некоторым Львам придется изменить планы, касающиеся отдыха и досуга, чтобы заняться домашними делами. С точки зрения романтических отношений день хорош, вероятны интересные встречи.