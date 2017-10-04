Мама, я в раю! Красотки и красавцы обнимали, целовали и ласкали друг друга в самом центре Таллинна
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4 октября 2017 г., 09:49
Один из самых популярных коктейль-баров в Эстонии - Butterfly lounge - отметил седьмой день рождения.
Публику радовал своими песнями ансамбль Terminaator, сюрпризы для гостей готовил бас-гитарист из США Джеймс Вертс, а также в центре внимания был персонал заведения, который по случаю праздника принимал поздравления и подарки.
Собрались эстонским знаменитости, которые всю ночь любили друг друга на глазах у папарацци! Смотрите галерею!