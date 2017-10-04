Мама, я в раю! Красотки и красавцы обнимали, целовали и ласкали друг друга в самом центре Таллинна

Публику радовал своими песнями ансамбль Terminaator, сюрпризы для гостей готовил бас-гитарист из США Джеймс Вертс, а также в центре внимания был персонал заведения, который по случаю праздника принимал поздравления и подарки.

Собрались эстонским знаменитости, которые всю ночь любили друг друга на глазах у папарацци! Смотрите галерею!