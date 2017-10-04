Найден легкий способ избежать депрессии: работает даже в Эстонии!

Шансы впасть в депрессию практически равны нулю, если человек изредка делает зарядку. Всего час физической активности в неделю помогает людям быстрее выйти из подавленного состояния, пишет Ridus.ru.

Ученые и раньше предполагали, что спорт эффективно борется с депрессией. На этот раз австралийские ученые решили подсчитать, сколько времени нужно тратить на спорт, чтобы не впасть в хандру.

Сэмьюэл Харви из Университета Нового Южного Уэльса говорит, что хроническая депрессия — самое распространенное и сложное психическое расстройство. Человек теряет интерес к жизни, у него падает самооценка. Больному прописывают антидепрессанты, прием которых нередко вызывает побочные эффекты.

К тому же если человек часто впадает в уныние, длительность его жизни сокращается. Дело в том, что клетки начинают стареть быстрее из-за уменьшения длины теломер — концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений.

Чтобы помочь людям избежать таких последствий, ученые изучили состояние 30 тысяч норвежцев. Они наблюдали за их здоровьем и настроением в течение десяти лет.

Выяснилось, что игнорировавшие зарядку люди на 44% чаще страдали от депрессии, чем те, кто хотя бы час в неделю занимался спортом. Ученые полагают, что у зарядки помимо биологических есть и социальные плюсы.

«В любом случае, наличие подобной связи говорит о том, что упражнения необходимо интегрировать в программы по борьбе с депрессией. Даже если нам удастся лишь немного повысить уровень физической активности населения, то эффект от этого будет огромным», — цитирует Харви American Journal of Psychiatry.

Ранее психологи заявили, что бороться с депрессией также помогает прерывание сна. Недосып оказался эффективным антидепрессантом почти для половины пациентов.