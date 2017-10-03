Фото: Гоша Куценко призывает Ольгу Бузову не петь

Поклонники творчества Ольги обрушили настоящий шквал критики в комментариях к посту. Вот только некоторые из них:

«Зачем кого-то высмеивать!? Мужчине — женщину!? Подобный пост можно половине русской эстрады посвятить! Нашли "левую"...», «У неё хорошие песни! У Оли есть смысл! Песни классные!», «Где десяти миллионная аудитория и где Гоша Куценко! Я его нормальным считал! А он девушек обсуждает! Как низко!», «Можно подумать, одна Оля у нас без таланта на эстраде, радио иногда включите».

)))) #бузова#олябузова#бузованепой#buzova#печалька#фиаско#твоелицо#мемы#мемасики#гоша#зашквар#невыносимо#мирсошелсума#кудакатитсямир#явпечали#ржака#триллер#текст#руки#грусть#тоска#чудо#песни#ольгабузова#оля#олечка#кактак Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Окт 3 2017 в 1:02 PDT

Комментарии в защиту Ольги чередуются с высказываниями в защиту Гоши:

«Гоша, БРАВО! БРАВО! БРАВО!», «Люди! Неужели, кто-то покупает билеты на концерты Бузовой и добровольно насилует свой слух и мозг!? Мазохисты!», «Реально страшно, что столько миллионов любит бездарность».