У Собчак нашлась «сестра-близнец»

На фото Собчак – с американским модельером и бизнесвумен Донной Каран. "Настоящая WomanPower в лице Donna Karan – получила настоящее удовольствие от разговора с умной и талантливой женщиной!" – подписала Ксения фото в Instagram.

Интересно, заметила ли сама звезда удивительное сходство с Каран, но поклонников оно привело в замешательство. "Очень похожи!", "Одно лицо", "Поразительное сходство", "Копия", – прокомментировали фолловеры.

Действительно, у женщин одна форма лица, похожи глаза и форма носа. Многие предположили, что Ксения и Донна – родственницы. "Может, вы сестренки?", "Как две близняшки", "Капец, как мать родная!!! Может, реально она твоя родная мама?! Ну, это невозможно же так быть похожей!" – шокированы подписчики. Иронически настроенные пользователи отметили, что Собчак нашла своего постаревшего двойника.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Oct 3, 2017 at 2:08am PDT

Отметим, телеведущая достаточно часто публикует на своей странице в Instagram провокационные снимки. В частности, пользователи не раз критиковали ее за неудачный выбор образа для мероприятия.

Напомним, ранее знаменитость поделилась в Сети неожиданным снимком. Ксения прошлась по рынку в несколько странном, по мнению подписчиков, наряде.

Некоторые назвали внешний вид Собчак "базарной модой". По мнению пользователей соцсети, такие наряды были популярны в 90-х.