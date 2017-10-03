Отдыхай в Эстонии: Ангела Меркель стала рекламным лицом бренда «Puhka Eestis»

Финская газета Iltalehti написала, что во время речи Керсти Кальюлайд, когда Ангела Меркель сидела рядом с премьер-министром Финляндии, канцлер Германии несколько раз заснула. Медленно моргал на этом заседании и премьер-министр Финляндии. В связи с этим в Сети родился новый мем, который отлично подошел бы бренду Puhka Eestis, пишет Elu24.

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