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Отдыхай в Эстонии: Ангела Меркель стала рекламным лицом бренда «Puhka Eestis»

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ФОТО: facebook

На прошлой неделе на заседании глав правительств стран Европейского союза в Таллинне была и канцлер Германии Ангела Меркель, заслужившая особое внимание СМИ, поскольку заснула во время речи президента Эстонии.

Финская газета Iltalehti написала, что во время речи Керсти Кальюлайд, когда Ангела Меркель сидела рядом с премьер-министром Финляндии, канцлер Германии несколько раз заснула. Медленно моргал на этом заседании и премьер-министр Финляндии. В связи с этим в Сети родился новый мем, который отлично подошел бы бренду Puhka Eestis, пишет Elu24.

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