Как корабль назовешь... Точная копия «Титаника» отправится в плавание через пару лет

Кажется, спустя век весь мир снова будет обсуждать роскошное судно, но на этот раз — его близнеца, «Титаник II», пишет AdMe.ru.

Предлагаем взглянуть на амбициозный проект «Титаник II», который обещает нам практически полную копию нашумевшего лайнера. Может, пора копить на билет?

Идея воссоздать «Титаник» пришла в голову Клайву Палмеру (Clive Palmer), австралийскому бизнесмену и политику. Он намеревается сделать «Титаник II» максимально похожим на оригинал, за исключением изменений, которых требуют современные правила техники безопасности.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

Кроме того, всем пассажирам будут выдавать одежду начала XX века, а шлюпок хватит на всех, в отличие от «Титаника».

К сожалению, дата 1-го рейса переносилась уже два раза (последней был 2018 год), так что всем фанатам дорогостоящих лайнеров придется подождать.