Засмотреться можно: тайные сексуальные страхи людей показали на видео

Авторы YouTube-канала AsapSCIENCE на основе анализа данных истории поиска пользователей установили, какие проблемы сексуальной жизни больше всего волнуют людей, передает The Independent. Ролик к настоящему моменту успел собрать на YouTube свыше 1,3 миллиона просмотров. Согласно Google, довольно часто пользователей беспокоит брак без секса, о котором люди спрашивают поисковик в 3,5 раза чаще, чем о несчастливом браке.

Также авторы видео отметили, что женщины в два раза чаще рассказывают Google об отсутствии секса с партнером. Что касается мужчин, то они любят запрашивать информацию о половом члене. Причем этот орган превосходит по популярности все остальные части тела вместе взятые.