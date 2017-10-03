Вдова Хью Хефнера поделилась своими чувствами: «Он был маяком для мира»

«Я не смогла заставить себя написать слова благодарности всем людям за их соболезнования. Я убита горем. Все еще не верю. Похороны прошли в субботу. Теперь он покоится на том месте, где всегда хотел провести вечность. Он был американским героем, первопроходцем… Чувствовала, как сильно он любит меня, и тоже любила его. Благодарна ему. Он дал мне жизнь, направление, научил доброте. Вечно буду благодарна за то, что была рядом с ним, держала его руку и говорила ему о своей любви. Он изменил мою жизнь и спас меня. С ним я чувствовала себя счастливой каждый день. Он был маяком для мира… Никогда не будет другого Хью Хефнера», — сказала Кристал в интервью для журнала «People».

Напомним, что Хефнер завещал похоронить его рядом с Мерилин Монро, его просьба была выполнена.