Диана Шурыгина откровенно высказалась о беременности

Толчком для появления слухов о том, что Диана Шурыгина ждет ребенка от своего возлюбленного, оператора Первого канала Андрея Шлягина, послужило несколько обстоятельств. Во-первых, уж очень быстро Диана собралась замуж (влюбленные знакомы менее года). Во-вторых, на недавнем мероприятии Шурыгина крайне внимательно следила за своим питанием. Якобы девушка ела только фрукты и пила зеленый чай.

В-третьих, особо наблюдательные гости обратили внимание, что Шурыгина томно поглаживала животик и обсуждала с девушками в VIP-комнате проблемы, с которыми они столкнулись во время беременности, компетентно сообщает Eg.RU.

Коллеги жениха Дианы Андрея Шлягина рассказали: "Очень странно, что через семь месяцев знакомства Андрей вдруг потащил Дианку замуж. Когда мы узнали, что они решили пожениться, то всей редакцией смеялись и шутили: "Андрею дадут восемь лет строгача". Ходят слухи, что Шурыгина беременная. Зная маму Дианы, мы уверены, что она заставила парня жениться. Андрей даже квартиру купил в Москве, куда она тут же переехала. Будет смешно, если он ее потом лишится".

Сама Шурыгина предпочитает поддерживать интригу. "Может, беременная, а может, нет, вас это не касается. Я уже достаточно много рассказала журналистам, о чем сейчас жалею. Все перевернули и извратили", – заявила Диана.

А вот насчет скорой свадьбы девушка оказалась словоохотливее. "Да, свадьба будет! Мы с Андреем любим друг друга и искренни в отношениях", – заявила Шурыгина. Напомним, свадебное торжество состоится 5 октября и пройдет в чайхане в Южном Бутово. На праздник позвали 80 гостей.