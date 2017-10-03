Полуфиналы КВН Эстонии пройдут в новом формате с участием Москвы и Витебска!

Впервые зрителей ждет игра в формате «Полуфинал со звездами», в которой во всех конкурсах с каждой командой будет играть приглашенная знаменитость. Один из самых ярких и популярных КВНовских конкурсов «СТЭМ со звездой» теперь дополнится еще Приветствием и Разминкой в новом, звездном, формате. Кроме этих конкурсов команды сыграют также конкурс «Озвучка», в котором необходимо переозвучить фрагмент известного фильма или мультфильма.

Все участники полуфинала – опытные команды, играющие разных стилях. Сборная РУДН в этом году стала финалистом Премьер Лиги международного союза КВН и в следующем году будет выступать уже в Высшей Лиге у Александра Васильевича Маслякова.

«Лобстер от смеха» - уникальное явление в эстонском КВН. Команда из одного человека раз за разом показывает, что в КВН главное качество, а не количество. Витебская команда «Дукалис» - одна из сильнейших команд Беларуси, которая предпочитает классический, любимый эстонским зрителем, стиль КВН.

Невероятный космический юмор показывает в своих выступлениях команда «Апельсиновый абсурд», от которой зрители ждут неожиданные повороты сюжета, парадоксальные ситуации и яркие образы. Кроме полуфиналистов на сцену с гостевым выступлением выйдут молодые команды, играющие в турнире Лиги Юмора Start Up, игры которой проходят в культурном центре LINDAKIVI.

ВНИМАНИЕ, СУПЕР-РОЗЫГРЫШ ОТ КВН ЭСТОНИИ И T-Pilet.

Разыгрываем два комплекта призов. В каждом комплекте 2 билета на полуфинал КВН и 2 ваучера стоимостью 20 евро каждый от T-Pilet. Ваучеры можно использовать для покупки билетов для поездки на автобусе в любой конец Эстонии. T-Pilet - это быстрый и удобной способ покупки билетов на автобус для поездок по всей Эстонии! Билеты на рейсы различных фирм можно купить как на сайте www.pilet.ee, так и через мобильное приложение T-Pilet.

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