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Растаяла на глазах! Эстонская певица похудела на 40 килограммов и стала настоящей красоткой

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ФОТО: Elu24

Солитска популярного ансамбля Patune Pool Сюнне Валтри за довольно короткий срок похудела на целых 38 килограммов. Как же у нее это получилось?

Elu24

«Строгая дисциплина – секрет моего похудения», - призналась Сюнне, которая меньше чем за год стала легче почти на 40 килограммов. «»Все это время я избегала излишнего употребления сахара и мучных изделий», - добавляет она и отмечает, что в погоне за идеальной фигурой придерживалась не только правильного питания, но и изнуряла себя тренировками. Сюнне посещает спортивный зал, а дома использует тренажер Crosstraine.

«А еще мне очень помогает счет калорий и плотный график выступлений», - признается Сюнне.

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