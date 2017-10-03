Растаяла на глазах! Эстонская певица похудела на 40 килограммов и стала настоящей красоткой

Elu24

«Строгая дисциплина – секрет моего похудения», - призналась Сюнне, которая меньше чем за год стала легче почти на 40 килограммов. «»Все это время я избегала излишнего употребления сахара и мучных изделий», - добавляет она и отмечает, что в погоне за идеальной фигурой придерживалась не только правильного питания, но и изнуряла себя тренировками. Сюнне посещает спортивный зал, а дома использует тренажер Crosstraine.

«А еще мне очень помогает счет калорий и плотный график выступлений», - признается Сюнне.