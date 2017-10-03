Галерея: на открытии нового мужского бренда эстонские мужчины смогли почувствовать себя королями жизни

В прошлый четверг салон-парикмахерская MRoom был открыт до позднего вечера, ведь там отмечали третий день рождения фирмы. Это была отличная возможность для встречи с новыми людьми, проведение послеобеденного времени в расслабляющей атмосфере, общаясь и играя в карты. Все гости смогли насладиться коктейлями, приготовленными профессиональными барменами и увидеть новую коллекцию от Esquarders.

Esquarders – это новый эстонский бренд ювелирных украшений для мужчин. Для создания украшений этой фирмы используются материалы, которые отражают силу, выносливость и мужество.

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