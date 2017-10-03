Горячо! Полина Гагарина снялась полностью обнаженной (ФОТО)

На странице в Instagram Полина показала обложку песни, для которой позировала полностью обнаженной. "Друзья, дождались! Вот ОНА — обложка сингла ОБЕЗОРУЖЕНА! И уже сейчас его можно будет скачать в ITunes. Ну что ж, в добрый путь! Пишите как вам!", – обратилась к поклонникам звезда.

Автором откровенной фотосессии стал супруг Полины – Дмитрий Исхаков. Фотограф даже рассказал подписчикам о том, как им с Полиной непросто и в то же время интересно работать вместе.

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Oct 2, 2017 at 5:00am PDT

"Обожаю снимать Полюшку. Мы очень друг другу доверяем, а сами понимаете, как это важно для результата. В то же время не было ни одного раза, чтобы мы не поругались на съемке, это как в итальянском кино. Просто градус нашей любви и страсти так высок, что порой происходит закипание", — подписал Дмитрий один из постов.