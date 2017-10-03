Во время теракта в Лас-Вегасе этот мужчина сделал невероятное... Теперь по нему скорбит вся Америка

Одной из жертв был Сонни Мелтон. Но кто такой Сонни Мелтон? Вот что вам нужно знать об этом человеке, которого безумная трагедия вырвала из числа живых.

Мелтону было 29 лет. Он работал медбратом в Биг-Сэнди, штат Теннесси, небольшом городке в 150 милях на северо-восток от Мемфиса.

По словам его лучшего друга Джереми Батлера, когда началась стрельба, Сонни заслонил своим телом жену, ортопеда Хизер Галиш Мелтон.

Она выжила, но Сонни умер от выстрелов в спину.

(Facebook via AP)

На расспросы журналистов вдова ответила: «На данный момент я в полном недоумении и отчаянии. Я не знаю, что сказать. Сонни был самым добрым, любящим мужчиной из всех, кого я знала. Он спас мою жизнь и потерял свою».

Сонни и Хизер Мелтон поженились около года назад и с тех пор жили в Биг-Сэнди. По словам Батлера, они начали строить дом на озере Кентукки, крупнейшем водохранилище штата. Батлер добавил: «Он был моим лучшим другом с трех лет. Его мама для меня как вторая мать».

Губернатор Теннесси Билл Хэслем выразил свои соболезнования родным и близким погибшего: «Я молюсь за всех людей, потрясенных безумным актом насилия в Лас-Вегасе. В частности, Крисси и я приносим свои соболезнования и молитвы семье Сонни Мелтона из Западного Теннесси, который был одним из погибших в этой трагедии».

В своем обращении к нации, президент США Дональд Трамп сказал: «В момент трагедии и горя американцы сплачиваются, как один человек. Так было всегда. Мы вспоминаем то, что нас объединяет, — нашу веру, нашу семью и наши общие ценности. Мы вспоминаем, что мы — граждане, о связи с нашими общинами и об утешении нашей общей принадлежностью к человечеству. Наше единство не может быть разрушено злом. Наши связи не могут быть разорваны насилием. И когда мы испытываем столь колоссальное чувство возмущения безжалостным убийством наших сограждан, наша любовь поддерживает нас сегодня. И будет поддерживать всегда».

Трамп также высоко оценил действия полицейских, отметив «сверхъестественную» быстроту их реакции.

По количеству жертв стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшим преступлением с использованием огнестрельного оружия в истории США. Стрелок открыл огонь из окна 32-го этажа отеля.

Мотивы преступления пока неизвестны. Шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо заявил: «Мы понятия не имеем, какие у него были взгляды. В его номере мы обнаружили много единиц огнестрельного оружия».

Массовый убийца Стивен Пэддок. AP/Scanpix

Пока были опознаны лишь некоторые из 59 погибших. Опознание и помощь раненым продолжаются.