«Вы все скоро умрете!»: кричала таинственная женщина за 40 минут до стрельбы в Лас-Вегасе

"Все вы вокруг, - выкрикнула она. - Вы все здесь умрете!"

На вид женщине, предупреждавшей об опасности, было около пятидесяти лет, она была испанкой, ее сопровождал неизвестный мужчина. Из зоны проведения фестиваля их вывела охрана, передает Lifter.

Говорится, что это была не подруга стрелка - Марилу Дэнли. Она имеет азиатские корни, была задержана полицией, а затем освобождена.

Как сообщалось ранее, ночью 1 октября в Лас-Вегасе пенсионер открыл беспорядочный огонь по участникам кантри-фестиваля, его жертвами стали 58 человек. После этого он покончил жизнь самоубийством.

Сотни людей пострадали в давке, которая возникла в процессе того, как 64-летний мужчина расстреливал двадцатитысячную толпу зрителей. Убийцей оказался Стивен Паддок. По словам полиции, он действовал один, его мотивы до сих пор неизвестны. Ответственность за произошедшее уже взяла на себя организация "Исламское государство", но официальные лица США заявили, что связь стрелка с ИГ не доказана.