Эстонска Грете Шадейко потеряла близкую подругу в США: «Я никогда тебя не забуду!»

24-летняя спортсменка опубликовала сегодня трогательную фотографию со своей подругой, которая, увы, покинула этот мир. «Покойся с миром, красотка! У меня просто нет слов… Я никогда тебя не забуду», – так подписала снимок Грете Шадейко. Некоторые комментаторы выдвинули предположение, что смерть столь молодой и красивой девушки может как-то быть связана со вчерашней трагедией в Лос-Анджелесе. Но Грете Шадейко оставила это без комментариев.