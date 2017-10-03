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Эстонска Грете Шадейко потеряла близкую подругу в США: «Я никогда тебя не забуду!»

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ФОТО: Instagram

Известная эстонская многоборка Грете Шадейко потеряла близкого человека.

24-летняя спортсменка опубликовала сегодня трогательную фотографию со своей подругой, которая, увы, покинула этот мир. «Покойся с миром, красотка! У меня просто нет слов… Я никогда тебя не забуду», – так подписала снимок Грете Шадейко. Некоторые комментаторы выдвинули предположение, что смерть столь молодой и красивой девушки может как-то быть связана со вчерашней трагедией в Лос-Анджелесе. Но Грете Шадейко оставила это без комментариев.

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