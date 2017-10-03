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Искра. Буря. Таллинн... Отснятый в Эстонии «Нюхач» вызвал восторг в Сети

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Кирилл Кяро. Сериал "Нюхач". | ФОТО: BMA Estonia

В понедельник, 2 октября, на Первом Балтийском канале состоялась самая ожидаемая премьера сезона.

Главную роль в сериале «Нюхач», который зрители в Эстонии могут смотреть на канале ПБК, исполнил эстонский актер Кирилл Кяро. Более того, съемки некоторых серий фильма проходили в эстонской столице.

«Нюхач» - один из самых популярных сериалов последних лет. Многосерийный фильм получил несколько престижных международных наград. «Нюхач» стал популярным во всем мире, картина продана в более чем 60 стран. Уже выпущена японская версия.

После выпуска первой серии в социальных сетях началось активное обсуждение. В целом, зрители крайне положительно оценили проделанную работу.

А вы уже смотрели первую серию? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!

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