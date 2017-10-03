Эдгар Гергель: люди, как вам не стыдно сдавать в аренду свои квартиры-помойные ведра за такие деньги!

Только потом выяснится, что это не прыщи вовсе, это укусы от клопов. Как-то пару лет назад снял такую неудачную квартиру в Таллинне за 250 евро с залогом 250, казалось, что всё: вот оно счастье! Но клопы заели, пришлось убегать из этого отвратительного жилища… Деньги мне, скрипя зубами и кошельком, вернули, но мысленно прокляли.

Почему вообще я эту тему вдруг сейчас затронул? Да потому что попалось на глаза объявление о том, что в районе Ласнамяэ сдается квартира, нет, не та самая, другая, скорее всего, даже без клопов, но и без какого-либо нормального ремонта. В лучшем случае положили ламинат в прихожей, поменяли «горшок», но в гостиной ремонт не делался со времен Советского Союза.

Кровать там настолько обшарпанная, будто в ней в течение нескольких лет денно и нощно снимали немецкое порно. Обои уже пожелтели от старости. И хотят почти 300 евро за аренду в месяц. Плюс еще такую же сумму залога им отстегни. Плюс коммунальные каждый месяц плати, которые, кстати, не такие уж и маленькие в однокомнатной, как может показаться. Лучше уж тогда снять в аренду где-то дом на природе с деревянным туалетом в лесу и дыркой в полу, там хотя бы свежий воздух, своя территория и свой дом без шумных громко чихающих соседей. Это да, информация исключительно для тех, кто чутко спит и кого раздражает любой шорох. Меня, кстати, не раздражает, это терпимо.

Кстати, не я один такой уж неудачник, моя хорошая подруга тоже тут пару годков назад снимала квартиру, тоже в Ласнамяэ. Там ее атаковали муравьи. И цена тоже была под 300 евро в месяц. Разве за такую сумму не должна быть квартира почти идеальной, где действительно работает слоган «Заселяйся и живи»?

Так и быть, чтобы никого не обидеть, не буду подкреплять свою новость скриншотами с сайта объявлений kv.ee, ведь вы, скорее всего, и так всё знаете. А я в аренде квартиры на данный момент не нуждаюсь.

Что вы думаете, дорогие читатели, о ценах на жилье у нас?