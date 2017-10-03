В постели с живодером: возлюбленный эстонской телезвезды забил кошку досмерти

Теперь же скандальная телезвезда нашла любовь всей своей жизни. Но все не так просто, ведь у молодого человека за спиной весьма туманное прошлое.

В своем блоге Лийза пишел: «Как и понятно из моего рассказа, да, я нашла спутника жизни. В отношениях мы состоим уже более месяца, знакомы немного дольше. И у нас все идет хорошо: мы счастливы и надеемся, что это продлится долго. Я постоянно чувствую, что нашла того самого, с кем я хотела бы провести остаток жизни».

Молодой человек, с которым у Лийзы завязались отношения, не так прост. Сандер Пяртель был обвинен судом в ненадлежащем обращении с животными, которое имело место быть с марта 2013 года по февраль 2014 года. В начале 2013 года Сандер выбросил из окна котенка, которому было всего несколько месяцев. Животное, очевидно, смогло выжить и убежать. Несколько месяцев спустя он так избил кота, что бедное животное несколько дней вообще не могло двигаться. Еще через несколько неделей в квартире молодого человека была обнаружена мертвой кошка Белла.

Суд признал Сандера виновным и приготоворил его к шести месяцам тюремного заключения. Суд также признал Садера виновным в нанесении вреда здоровью и нападение на другого человека, приговорив молодого человека к одному году и девяти месяцам заключения и семи месяцам соответственно.

Тем не менее, реальный срок Сандеру заменили на условный с двумя годами испытательного срока.

Сама Лийза Куусма в престпуления своего молодого человека не верит. «Я не знаю об этом ничего. Все это – дело рук его бывшей», - сказала Лийза порталу Elu24 и добавила, что ничего не хочет знать о слухах в интернете.

Бывшая жена Сандера, которая в браке родила Пяртелю двух детей, утверждает: «Никому я не мщу. В интернете вся информация доступна. Любой человек может это прочесть. И, поверьте, раскручивание этой темы приносит больше страданий мне, чем Лийзе или Сандеру».