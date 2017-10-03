Мужчины, горячий текст для вас! Где и за сколько в Таллинне можно насладиться полным стриптизом и БДСМ-шоу

Стрип-клубов в Таллинне сейчас почти в два раза меньше, чем десять лет назад.
Изменилось и общество. И если когда-то покупка секс-услуг была более доступной – дело простой договоренности сторон, то теперь этот вопрос регулируется законом и здесь всё строго. Секса в стриптиз-клубах теперь больше не будет – есть фиксированные правила. Издание Nelli.ee изучило 4 стрптиз-клуба столицы, и вот какие факты выяснились.
Club Virgin годами не поднимал цены
Неподалеку от торгового центра Stockmann, по адресу: Тартуское шоссе, 29, расположен один из самых мощно рекламируемых клубов столицы – Club Virgin. Он работает уже более семи лет.
По поводу этого заведения можно с уверенностью сказать – маленькое миленькое место, очень безопасное, в течение всего пребывания в нем никаких неприятных инцидентов.
Билет стоит 10 евро, по будням на работе две стриптизерши, а в пятницу-субботу – от трех до четырех. Возраст танцовщиц колеблется от 19 до 28 лет, есть очень стройные, есть грудастые. На любой вкус! Помимо обычного стрип-шоу можно посмотреть и shower-show – шоу под душем. Если в нем участвует одна девушка – надо заплатить 60 евро, если же две – вдвое больше. Еще там можно заказать особые шоу-программы – со свечами (100 евро) и БДСМ – 200 евро.
В отдельных маленьких комнатках можно насладиться приватным танцем. 10 минут – 35 евро, 20 минут – 70 евро.
Кроме стриптиза можно насладиться и пивом – 5 евро за пол-литра.
Заведение Score ставит на полный стриптиз
Прямо в Старом городе, по адресу: Вана-Виру, 14, практически напротив легендарного отеля Viru находится один из самых популярных стриптиз-клубов Таллинна. The Score Club открыт 24/7, то есть каждый день в любое время.
Score начал свою работу в 2008 году, на сегодняшний момент работает почти 10 лет.
Вход в дневное время (с 9:00 до 21:00) невероятно дешевый – всего пять евро. После девяти часов вечера приготовьте 10 евро, но и это недорого. Клиенты Score как раз и ценят низкие цены и хороший сервис. И самая главная отличительная черта клуба – посетитель могут насладиться полным стриптизом прямо в основном зале, не платя за приват. Но и его можно взять, один сеанс стоит 50 евро.
За вечер здесь можно посмотреть на танцы 10-17 стриптизерш, среди которых эстонки, русские и красотки других национальностей. Чаевые давать совсем не обязательно, но это считается хорошим тоном – 5-10 евро одной бумажкой. Напитки здесь, как и в обычном столичном ночном клубе, не дороже.
С роскошным интерьером Excellent
Пожалуй, это клуб с самым фешенебельным интерьером и экстерьером в Таллинне. Находится он по адресу: Тартуское шоссе, 16/16Д, совсем рядом с центром.
Тоже работает круглосуточно, по крайней мере, летом. Билет стоит 20 евро, но клуб предлагает различные скидки. Стриптизерши здесь разных возрастов – от 18 до 30 лет, в основном стройные и с очень хорошей фигурой. В зависимости от дня недели на работе может быть минимум три, максимум – восемь танцовщиц.
Несмотря на то, что большинство девушек здесь русские – они хорошо говорят на английском и финском языках. Здесь женщины здесь лишь оголяют грудь, то есть – танцуют топлес.
Чаевые здесь тоже оставляются на добровольной основе, но очень желательно оставить пять или десять евро. Конечно же, приватный танец здесь тоже возможен, во время его красавца снимет с себя всё. Стоит это от 60 евро, всё зависит от продолжительности сеанса и от договоренности с конкретной женщиной. Что касается специальной программы, то у них есть лесби-шоу – от 150 евро, шоу в душе, номер со змеей и огненное шоу. Огненные шоу и выступления со змеями надо заказывать за два дня, стоит это несколько сотен.
Маленький, но стильный
Жизнь для удовольствия, Life is to enjoy… Это слоган клуба для мужчин Mister XXX. Данное заведение находится в Старом городе, по адресу: Мюйривахе, 23А. И хотя снаружи экстерьер так себе, совсем не зажигает и не притягивает, но внутри там прямо супер. Стильные и дорогие кожаные диваны, на них удобно смотреть представления. Их фишка в том, что в вечерние часы одна из танцовщиц сидит прямо на окне. Прохожим уже в этот момент открывается манящий вид.
Этот клуб – отличное место для отдыха после трудового дня, оно открывается в восемь-девять часов вечера, в октябре в графике могут произойти изменения.
Клиенты годами хвалят это заведение за профессионализм. Танцовщицы прекрасные и обученные. Три-четыре из них всегда на работе, в пятницу и субботу – больше. В основном здесь работают русские женщины, но и по-английски они прекрасно говорят.
Приватное шоу здесь стоит 100 евро, но, очевидно, осенью цены поменяются. Вход в клуб стоит 15 евро. При наличии специального флайера или визитной карточки скидка составит 30 процентов.