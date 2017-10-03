Мужчины, горячий текст для вас! Где и за сколько в Таллинне можно насладиться полным стриптизом и БДСМ-шоу

Изменилось и общество. И если когда-то покупка секс-услуг была более доступной – дело простой договоренности сторон, то теперь этот вопрос регулируется законом и здесь всё строго. Секса в стриптиз-клубах теперь больше не будет – есть фиксированные правила. Издание Nelli.ee изучило 4 стрптиз-клуба столицы, и вот какие факты выяснились.

Club Virgin годами не поднимал цены

Неподалеку от торгового центра Stockmann, по адресу: Тартуское шоссе, 29, расположен один из самых мощно рекламируемых клубов столицы – Club Virgin. Он работает уже более семи лет.

По поводу этого заведения можно с уверенностью сказать – маленькое миленькое место, очень безопасное, в течение всего пребывания в нем никаких неприятных инцидентов.

Билет стоит 10 евро, по будням на работе две стриптизерши, а в пятницу-субботу – от трех до четырех. Возраст танцовщиц колеблется от 19 до 28 лет, есть очень стройные, есть грудастые. На любой вкус! Помимо обычного стрип-шоу можно посмотреть и shower-show – шоу под душем. Если в нем участвует одна девушка – надо заплатить 60 евро, если же две – вдвое больше. Еще там можно заказать особые шоу-программы – со свечами (100 евро) и БДСМ – 200 евро.

В отдельных маленьких комнатках можно насладиться приватным танцем. 10 минут – 35 евро, 20 минут – 70 евро.

Кроме стриптиза можно насладиться и пивом – 5 евро за пол-литра.

Заведение Score ставит на полный стриптиз

Прямо в Старом городе, по адресу: Вана-Виру, 14, практически напротив легендарного отеля Viru находится один из самых популярных стриптиз-клубов Таллинна. The Score Club открыт 24/7, то есть каждый день в любое время.

Score начал свою работу в 2008 году, на сегодняшний момент работает почти 10 лет.

Вход в дневное время (с 9:00 до 21:00) невероятно дешевый – всего пять евро. После девяти часов вечера приготовьте 10 евро, но и это недорого. Клиенты Score как раз и ценят низкие цены и хороший сервис. И самая главная отличительная черта клуба – посетитель могут насладиться полным стриптизом прямо в основном зале, не платя за приват. Но и его можно взять, один сеанс стоит 50 евро.

За вечер здесь можно посмотреть на танцы 10-17 стриптизерш, среди которых эстонки, русские и красотки других национальностей. Чаевые давать совсем не обязательно, но это считается хорошим тоном – 5-10 евро одной бумажкой. Напитки здесь, как и в обычном столичном ночном клубе, не дороже.

С роскошным интерьером Excellent

Пожалуй, это клуб с самым фешенебельным интерьером и экстерьером в Таллинне. Находится он по адресу: Тартуское шоссе, 16/16Д, совсем рядом с центром.

Тоже работает круглосуточно, по крайней мере, летом. Билет стоит 20 евро, но клуб предлагает различные скидки. Стриптизерши здесь разных возрастов – от 18 до 30 лет, в основном стройные и с очень хорошей фигурой. В зависимости от дня недели на работе может быть минимум три, максимум – восемь танцовщиц.