Что такое измена, по мнению адвоката, психотерапевта и проститутки

Но давайте посмотрим правде в глаза: из этой группы только животные действительно создают пары на всю жизнь. Люди же могут бесконечно долго рассуждать о моногамии, но на самом деле мало кто из нас хранит верность одному-единственному сексуальному партнеру на протяжении всей жизни, пишет Маркетиум.

Сложно привести точную статистику супружеских измен, поскольку люди не всегда честно отвечают на вопросы о своей сексуальной жизни. Поэтому исследователи оперируют лишь приблизительными цифрами, которые являются не слишком лестными для человечества. Так, один из ученых выяснил, что от 30 до 60 процентов американцев, состоящих в браке, изменяли своей второй половинке. Другой исследователь пришел к мнению, что около 45 процентов британских мужчин и 32 процентов женщин были неверны в прошлых отношениях.

Есть и еще одна причина того, почему так сложно вывести реальную статистику неверности: все дело в том, что никто точно не знает, что это значит. То, что является «изменой» для одной пары или даже для одного супруга, может быть совершенно нормальным поведением для других людей. Всегда ли измена подразумевает физический контакт? Что вы скажете о женатом мужчине, который постоянно зависает на сайтах знакомств, но никогда не ходит на свиданиях? А что вы думаете насчет замужней женщины, которая охотно флиртует с коллегой, но даже в мыслях не имеет перевести подобные отношения во что-то более серьезное? Изменяет ли парень, который находится в свободных отношениях, но влюбляется в девушку на стороне?

Маркетиум собрал мнения трех людей, которые так или иначе в своей профессиональной деятельности сталкиваются с изменами. Как же ответили на вопрос «что такое измена?» адвокат, психотерапевт и проститутка?

Мнение первое: адвокат по семейным делам

Согласно букве закона, прелюбодеяние определяется как “сексуальный контакт”. Если вы хотите развестись по причине супружеской неверности, то достаточно доказать, что ваш супруг имел физические отношения с другим человеком. Но, конечно, на самом деле определение сильно варьируется от пары к паре, в зависимости от их собственного восприятия или договора о том, что представляет собой измена. Если один из супругов говорит: «Это выходит за рамки того, на что я соглашался!” или “Это совсем не то, что я хотел!», — судья почти всегда готов удовлетворить этот иск.

Важно также учитывать, что в настоящее время судебные разбирательства из-за измены происходят гораздо реже, чем раньше. В старые времена прелюбодеяние намного сильнее порицалось в обществе. Но уже в XX веке ситуация изменилась. Большинство супругов сейчас судится не по поводу измены, а по поводу благополучия детей или раздела имущества.

Мнение второе: проститутка

Что такое измена? На самом деле это можно объяснить довольно просто: это когда у вас есть секс с кем-то, а ваш постоянный партнер об этом не знает.