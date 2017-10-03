Что такое измена, по мнению адвоката, психотерапевта и проститутки

Как вы думаете, что объединяет лебедей, мышей-полевок, волков, морских коньков и людей? Оказывается, все эти биологические виды способны создавать пару один раз и на всю жизнь.
Но давайте посмотрим правде в глаза: из этой группы только животные действительно создают пары на всю жизнь. Люди же могут бесконечно долго рассуждать о моногамии, но на самом деле мало кто из нас хранит верность одному-единственному сексуальному партнеру на протяжении всей жизни, пишет Маркетиум.
Сложно привести точную статистику супружеских измен, поскольку люди не всегда честно отвечают на вопросы о своей сексуальной жизни. Поэтому исследователи оперируют лишь приблизительными цифрами, которые являются не слишком лестными для человечества. Так, один из ученых выяснил, что от 30 до 60 процентов американцев, состоящих в браке, изменяли своей второй половинке. Другой исследователь пришел к мнению, что около 45 процентов британских мужчин и 32 процентов женщин были неверны в прошлых отношениях.
Есть и еще одна причина того, почему так сложно вывести реальную статистику неверности: все дело в том, что никто точно не знает, что это значит. То, что является «изменой» для одной пары или даже для одного супруга, может быть совершенно нормальным поведением для других людей. Всегда ли измена подразумевает физический контакт? Что вы скажете о женатом мужчине, который постоянно зависает на сайтах знакомств, но никогда не ходит на свиданиях? А что вы думаете насчет замужней женщины, которая охотно флиртует с коллегой, но даже в мыслях не имеет перевести подобные отношения во что-то более серьезное? Изменяет ли парень, который находится в свободных отношениях, но влюбляется в девушку на стороне?
Маркетиум собрал мнения трех людей, которые так или иначе в своей профессиональной деятельности сталкиваются с изменами. Как же ответили на вопрос «что такое измена?» адвокат, психотерапевт и проститутка?
Мнение первое: адвокат по семейным делам
Согласно букве закона, прелюбодеяние определяется как “сексуальный контакт”. Если вы хотите развестись по причине супружеской неверности, то достаточно доказать, что ваш супруг имел физические отношения с другим человеком. Но, конечно, на самом деле определение сильно варьируется от пары к паре, в зависимости от их собственного восприятия или договора о том, что представляет собой измена. Если один из супругов говорит: «Это выходит за рамки того, на что я соглашался!” или “Это совсем не то, что я хотел!», — судья почти всегда готов удовлетворить этот иск.
Важно также учитывать, что в настоящее время судебные разбирательства из-за измены происходят гораздо реже, чем раньше. В старые времена прелюбодеяние намного сильнее порицалось в обществе. Но уже в XX веке ситуация изменилась. Большинство супругов сейчас судится не по поводу измены, а по поводу благополучия детей или раздела имущества.
Мнение второе: проститутка
Что такое измена? На самом деле это можно объяснить довольно просто: это когда у вас есть секс с кем-то, а ваш постоянный партнер об этом не знает.
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Среди тех, кто пользуется услугами проституток, свободных и женатых мужчин примерно равное количество, то есть 50/50. И довольно часто женатые мужчины даже не прячут обручальное кольцо, оправдывая свой поступок чем-то вроде: «Я женат уже 30 лет, но моя жена больше не хочет заниматься сексом».
Часто жены таких мужчин не имеют ни малейшего представления о фантазиях или фетишах своего мужа, и это плохо отражается на их интимной жизни. Но далеко не всегда женатому мужчине нужен от проститутки только секс. Для многих людей это возможность просто побыть с интересной женщиной, наслаждаясь ее теплом и общением с ней. И это очень печально.
Однако часто встречаются и такие парни, которые находятся в серьезных отношениях, но при этом хотят заниматься сексом с большим количеством разных женщин. Они просто не находят в себе смелости сказать своей жене, что хотели бы жить в открытом браке.
Кроме того, всегда есть и другая сторона: сами работницы секс-бизнеса. Многие девушки легкого поведения находятся в длительных отношениях, а на проституцию смотрят как на работу. Для них это и не измена вовсе. Они ведь не спят с кем-либо, кроме клиентов!
В любом случае, измена — это довольно сложный вопрос, который каждый человек решает по-своему.
Мнение третье: семейный психотерапевт
Если в паре случаются измены, это почти всегда указывает на то, что в отношениях что-то пошло не так. Верность — это своеобразное соглашение между партнерами, и измена означает, что это соглашение было нарушено. Для большинства пар изменой считается фактический сексуальный контакт, но иногда люди могут быть обеспокоены даже очень интимной дружбой. И действительно, тесная эмоциональная связь на стороне может быть столь же разрушительна для брака, как и физическая измена.
Ревность может быть очень мощным разрушительным фактором, а любое доказательство близости вне отношений (даже без сексуального контакта) может привести пару к разрыву.
Вот такие разные мнения, и каждое из них имеет под собой основу. Но все три специалиста сошлись на том, что чаще всего к неверности приводит нарушение доверия между супругами. А вы с этим согласны?