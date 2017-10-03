Знаете почему во многих больницах мира пациентам дают желе? Теперь буду есть его чаще!

Наличие или отсутствие этих аминокислот в рационе и организме сильно влияет на здоровье волос, кожи и ногтей. Они же отвечают за регуляцию веса и иммунитет.

Ко всем своим полезным свойствам глицин обладает противовоспалительным эффектом, помогает заживлять раны и улучшает сон.

Почему его включают в меню больниц?

Именно поэтому. А еще потому, что желе очень легко усваивается организмом и это особенно помогает в тех случаях, когда желудок пациента не может нормально переваривать обычную пищу. Само по себе желе еще и мягко обволакивает стенки желудка, улучшая его эластичность. Он также легко вбирает в себя воду и помогает ЖКТ не пересыхать.

Что в нем полезного?

желатин богат животным белком (1 ч. л. содержит 6 г белков);

помогает пище легче перевариваться и устраняет запоры;

повышает эластичность суставов и укрепляет кости;

полезен при наличии пищевых аллергий;

выводит токсины;

содержит кератин, необходимый волосам, зубам, ногтям и коже;

разглаживает морщины и подтягивает кожу, благодаря коллагену;

способствует похудению и ускоряет метаболизм.

Но без рецепта вкусного домашнего желе вы не уйдете!

Вам понадобятся:

3 ч. л. желатина;

1 чашка зеленого чая;

1 чашка свежего грейпфрутового или клубничного сока;

1 чашка сока апельсина;

стевия или мед (натуральные подсластители) по вкусу.

Добавьте мед в свежеприготовленный зелёный чай. Потом растворите в нём желатин и добавьте соки. Дайте смеси остыть до комнатной температуры, затем разлейте ее по контейнерам или креманкам и отправьте в холодильник на 3 часа.

Ваш полезный и невероятно вкусный десерт готов! Приятного аппетита!