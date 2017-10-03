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Знаете почему во многих больницах мира пациентам дают желе? Теперь буду есть его чаще!

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Желе. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Желатин состоит из смеси белковых веществ животного происхождения и содержит 18 аминокислот, в том числе глицин и пролин, которых не хватает многим людям. А между тем, из этих веществ состоят наши костные и мягкие ткани, пишет Маркетиум.

Наличие или отсутствие этих аминокислот в рационе и организме сильно влияет на здоровье волос, кожи и ногтей. Они же отвечают за регуляцию веса и иммунитет.

Ко всем своим полезным свойствам глицин обладает противовоспалительным эффектом, помогает заживлять раны и улучшает сон.

Почему его включают в меню больниц?

Именно поэтому. А еще потому, что желе очень легко усваивается организмом и это особенно помогает в тех случаях, когда желудок пациента не может нормально переваривать обычную пищу. Само по себе желе еще и мягко обволакивает стенки желудка, улучшая его эластичность. Он также легко вбирает в себя воду и помогает ЖКТ не пересыхать.

Что в нем полезного?

  • желатин богат животным белком (1 ч. л. содержит 6 г белков);
  • помогает пище легче перевариваться и устраняет запоры;
  • повышает эластичность суставов и укрепляет кости;
  • полезен при наличии пищевых аллергий;
  • выводит токсины;
  • содержит кератин, необходимый волосам, зубам, ногтям и коже;
  • разглаживает морщины и подтягивает кожу, благодаря коллагену;
  • способствует похудению и ускоряет метаболизм.

Но без рецепта вкусного домашнего желе вы не уйдете!

Вам понадобятся:

  • 3 ч. л. желатина;
  • 1 чашка зеленого чая;
  • 1 чашка свежего грейпфрутового или клубничного сока;
  • 1 чашка сока апельсина;
  • стевия или мед (натуральные подсластители) по вкусу.

Добавьте мед в свежеприготовленный зелёный чай. Потом растворите в нём желатин и добавьте соки. Дайте смеси остыть до комнатной температуры, затем разлейте ее по контейнерам или креманкам и отправьте в холодильник на 3 часа.

Ваш полезный и невероятно вкусный десерт готов! Приятного аппетита!

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