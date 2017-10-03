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Страшная Ольга Бузова без косметики шокировала подписчиков (ФОТО)

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Ольга Бузова. | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Ольга Бузова часто балует поклонников своими фотографиями. Недавно она встретилась с друзьями и поспешила поделиться снимком.

На нем Ольга предстала в своем естественном виде, без косметики. Но на этот раз комплиментов было значительно меньше, чем обычно. Многие заметили, что Бузова без макияжа довольно страшная, а ее лицо, изуродованное уколами красоты и пластикой, похоже на блин. Но, судя по всему, сама Ольга нисколько не комплексует.

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