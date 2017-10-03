Страшная Ольга Бузова без косметики шокировала подписчиков (ФОТО)
3 октября 2017 г., 11:20
Ольга Бузова часто балует поклонников своими фотографиями. Недавно она встретилась с друзьями и поспешила поделиться снимком.
На нем Ольга предстала в своем естественном виде, без косметики. Но на этот раз комплиментов было значительно меньше, чем обычно. Многие заметили, что Бузова без макияжа довольно страшная, а ее лицо, изуродованное уколами красоты и пластикой, похоже на блин. Но, судя по всему, сама Ольга нисколько не комплексует.